Fra sø til ørken: Slår klima-alarm

13 års kontinuerlig tørke har fået katastrofale konsekvenser for både områdets indbyggere og dyreliv

Fra 38.000 olympiske svømmebassiner til to.

Så uhyggeligt meget er Lake Peñuelas i Chile tørret ind, viser billeder fra stedet. I stedet for et rigt undervandsdyreliv, kan man nu finde udtørrede fiskeskeletter, der hvor der tidligere var vand.

Nu begynder de lokale for alvor at mærke desperationen, melder nyhedsbureauet Reuters.

Døde fisk ligger i det tørre sand ved Lake Peñuelas. Foto: Ivan Alvarado/Ritzau Scanpix

Beder til Gud

Omkring årtusindskiftet var søen hovedkilden til drikkevand for den nærtliggende havneby Valparaíso med 300.000 indbyggere.

I dag kan søen ikke forsyne byen længere. Smeltevandet fra Andelsbjergene når nemlig ikke frem, fordi temperaturerne er så høje, at sneen smelter hurtigere, og vandet fordamper på vejen.

- Hvis det ikke regner i år, har vi intet at stille op. Dyrene bliver svagere og dør, siger Segundo Aballay, der driver en dyrefarm i landsbyen Montenegro.

- Vi skal bede til Gud om at sende os vand. Jeg har aldrig set det sådan her. Der har været lidt vand før, men ikke som nu, lyder det videre fra 54-årige Amanda Carrasco.

Sådan ser Lake Peñuelas ud i 2022. Foto: Ivan Alvarado/Ritzau Scanpix

Tørke i 13 år

Undersøgelser fra Chile viser, at den nuværende situation er skabt af klimaforandringer, som betyder, at området har været plaget af tørke i hele 13 år.

Duncan Christie, der en forsker ved Center for Climate and Resilience Research i hovedstaden Santiago, vurderer, at den igangværende tørke er meget unik med hensyn til både varighed og intensitet.

Det skyldes, at ozonlaget er svækket, mens drivhusgasser over Antarktis trækker storme med nedbør væk fra det sydamerikanske land.