Fra søndag er der krav om coronapas i fjerntog og busser

Fra søndag klokken 8 indføres der krav om coronapas i fjernbusser og fjerntog. Derudover bliver der et krav om pladsbillet i DSB's InterCity- og InterCityLyntog.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Kravene indføres efter indstilling fra Epidemikommissionen og godkendelse i Epidemiudvalget.

Dermed skal de, der rejser med InterCity- og InterCityLyntog, både kunne fremvise coronapas og pladsbillet ud over deres almindelige billet.

Ifølge transportminister Benny Engelbrecht (S) handler det om, at det skal være muligt at blive transporteret i den kollektive trafik og stadig være tryg.

- Vi skal med andre ord ikke lægge begrænsninger på den kollektive transport, men derimod sikre, at vi gør alt, hvad vi kan, for at forhindre smittespredningen, siger han til Ritzau.

I øjeblikket forsvinder ens gyldige coronapas automatisk i 14 dage, hvis man bliver testet positiv for covid-19.

Men der vil gælde en undtagelse for dem, der er afhængige af kollektiv transport for at kunne komme til og fra arbejde, oplyser ministeren.

I denne situation kan der laves en 'konkret vurdering af den enkelte' ifølge Engelbrecht. Ens arbejdsgiver kan altså udstede en erklæring om, at man er i stand til at kunne møde op på ens arbejde.

Man vil stadig få udstedt den kontrolafgift, som pålægges, hvis man ikke kan fremvise coronapas. Men det er muligt at få den refunderet ved DSB's kundeservice, oplyser han.

'Længere hen i januar' vil undtagelsen også gælde personer, der skal til og fra deres uddannelsessted.

Transportministeren siger, at der kan være enkelte, som må lave nogle andre planer for julen end det, der oprindeligt var tænkt, som følge af kravet om coronapas.

- Men sandheden er jo desværre nok, at med den omfattende smitte, der er i det danske samfund, så er vi ganske mange, som er nødt til lige at genoverveje, hvordan vi nu fejrer julen mest hensigtsmæssigt, siger han.

De nye tiltag gælder foreløbig frem til 16. januar 2022.