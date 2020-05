Fra to til en meter: Det vil det betyde

Ekstra Bladet var søndag aften en tur på Rådhuspladsen for at spørge danskerne om, hvad de nye anbefalinger får af betydning for dem

Sundhedsstyrelsens har søndag aften meldt ud, at de ændrer anbefalingen om afstand til andre udenfor ens nære familie fra to til en meter.

Søndag aften spurgte Ekstra Bladet et flere danskere, hvad det betyder for dem.

Her ses David og Jane med to meters afstand. Foto: Mogens Flindt

David Lenikus på 56 år og Jane Banke 58 år fra Frederiksberg.

- Jeg tænker arbejdsmæssigt, at vi bør næsten kunne sidde overfor hinanden og arbejde nu. Jeg tror derfor, vi er flere, der kan komme på arbejde.

- Jeg arbejder hjemmefra og gider kun at være på arbejdspladsen, når vi kommer til at arbejde under mere normale forhold. Det kunne jo godt tænkes, at det er det her, der skal til, siger Jane Banke.

...Og blot en meter nu. Foto: Mogens Flindt

David Lenikus og Jane Banke er ikke bekymret for, at folk kan sidde lidt tættere, når restauranterne genåbner.

- På en meters afstand skal man jo stadig spytte langt, mens man spiser, siger Jane Banke, mens hun trækker på smilebåndet.

Foto: Mogens Flindt

Linette Meyer på 26 år og Mathis Backen på 26 år fra København.

- Jeg håber og forventer, at vi nu fremover kan være flere på arbejde. Udover det så tror jeg ikke, at det kommer til at gøre den helt store forskel, fortæller Linette Meyer.

Med en tommestok imellem står Linette og Mathis præcis på en meters afstand af hinanden Foto: Mogens Flindt

- Når jeg har set personer i min nære kreds, har vi har holdt afstand, men ikke så det var overdrevet, derfor kommer det ikke til at påvirke mit liv særlig meget, siger Mathis Backen.

Mere skoledag

For andre får de ændrede anbefalinger stor betydning. Langt flere af de ældste elever i 6.-10. klasse kan eksempelvis nu vende tilbage i skole 18. maj, forudser formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal.

Han understreger samtidig, at han mandag skal have et møde i Børne- og Undervisningsministeriet, som vil gøre skolerne klogere på, hvad ændringen præcist betyder.

- Men de ældste elever kommer mere i skole. Jeg forventer, at alle elever vil komme i skole, og hovedparten vil komme i skole, i det der nok svarer til en fuld skoledag, siger Claus Hjortdal.

Anbefalingen om en meters afstand betyder, at klasserne nu ikke i samme grad som tidligere skal spredes ud på flere klasselokaler.

Det betyder også, at flere lærere vil blive frigivet. Dermed kan flere elever komme tilbage og få undervisning.

- At man ændrer afstandskravet til én meter, gør en verden til forskel på, hvordan vi kan have alle eleverne ude på skolerne.