Fra topatlet til smertehelvede: 17-årige Nathalie skal vente flere år på hjælp

Skal du også vente lang tid på behandling? Så kontakt journalisten her.

Tårerne triller ned ad kinderne, mens havet bruser omkring hende. Hun ved, det er nu, det gælder. Det er også derfor, hun har hældt smertestillende piller i sig inden dagens vigtige stævne. Udtagelse til VM. Men lige nu synes effekten af dem lige så langt borte som udsigten til at komme med.

Knive borer sig ind i lysken, hofterne og knæene. Sådan føles det i hvert fald. Vinden er hård, men ordene mod hende selv hårdere. 'Det kan ikke passe, jeg er så svag,' tænker hun. Men kroppen kan ikke mere. Da hun kommer på land, smider hun jollen fra sig. Nu er det slut.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nathalie havde sejlet i ti år, indtil hun måtte stoppe fra den ene dag til den anden på grund af smerter. Foto: Michael Svensson

Annonce:

Fra sport til smerter

17-årige Nathalie var topatlet. Hun har dyrket jollesejlads mere end halvdelen af sit liv og været til både EM og hold-VM. Hun lever, når hun er på vandet, som hendes mor siger det. Men i foråret måtte hun give slip på sejlsporten. Ligesom hun må give afkald på idrætstimerne på gymnasiet, gåture med hundene og fornøjelser med veninderne.

Nathalie har hofteledsdysplasi. Men ligesom 19-årige Marie-Louise, som Ekstra Bladet tidligere har fortalt om, må hun vente årevis på hjælp fra det offentlige. På trods af de invaliderende smerter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nathalie har for mange smerter til at gå ture med sine hunde. Foto: Anders Brohus

Hun fik i september stillet diagnosen på et privathospital, som kan operere hende for 120.000 kroner per hofte - men det er penge, der skal ud af egen lomme.

Hvis hun derimod skal have operationen gennem det offentlige sundhedssystem, må hun vente på sin forundersøgelse den 29. august 2024 på Odense Universitetshospital. Og derefter skal hun, ifølge OUH's egne tal, vente yderligere et år på operation.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nathalie har fået en indkaldelse til forundersøgelse til år 2024. Skærmfoto.

Annonce:

- Det er jo mega lang tid at gå og have de her smerter. De har været virkelig tiltagende siden i sommer. Så jeg tænker, hvis jeg skal gå med det her i flere år endnu, ender jeg så med knap nok at kunne gå?, siger Nathalie Klug, der til daglig går i 2.g på Rosborg Gymnasium i Vejle.

- Der har været nogle dage, hvor jeg har presset mig selv for hårdt. Når jeg så kommer hjem, gør det så ondt, at jeg knap nok kan bevæge mig, siger Nathalie Klug.

Et system i sammenbrud

Også Nathalies forældre deler bekymringerne om konsekvenserne af den lange ventetid.

- Hun er en glad pige, men det her nager hende selvfølgelig. Hun kan mindre og mindre som for eksempel at være sammen med sine veninder. Hvis det her kører over måske fire år, så tænker jeg, hendes trivsel kommer noget i bund, siger Søren Klug.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nathalie bliver sur på sig selv, når hun ikke kan gøre helt almindelige ting på grund af smerterne, og samtidig er hun frustreret over, at hun ikke kan gøre noget ved det. Foto: Anders Brohus

Hele familien deler frustrationen over den lange ventetid.

- Vi synes jo, det er håbløst. Vi tænker, det er et system totalt i sammenbrud indenfor alt, hvad der hedder specialeområder, siger Berith Klug og fortsætter:

Annonce:

- Det er ikke acceptabelt, at vi har et system, der leverer så dårligt. Og som familie kan vi ikke holde til at se vores børn ikke have det godt. Så vi er nødt til at gøre noget ved det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nathalies forældre har valgt selv at skrabe penge sammen til, at Nathalie kan blive opereret på privathospitalet Mølholm i januar og igen i juni. Foto: Anders Brohus

Betaler selv

Derfor har familien valgt selv at skrabe penge sammen til Nathalies operationer, selvom de er utilfredse med, at det er nødvendigt.

- Det efterlader os med følelsen af, at man betaler skat til et system, men systemet leverer ikke til dig. Det er frustrerende. Det gør ondt, siger Berith Klug.

Imens forældrene ser sig omkring efter penge til operationerne, håber Nathalie, at hun en dag kan befinde sig på vandet igen. Der, hvor hun lever.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Odense Universitetshospital inden artiklens deadline.