Fra torsdag kan man få pcr-test uden tidsbestilling

Fra torsdag kan man blive PCR-testet uden at skulle bestille tid i forvejen de fleste steder i landet, oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed i en pressemeddelelse.

Derudover vil en negativ PCR-test fra 1. juli også gælde som coronapas i 96 timer. Indtil nu har det været 72 timer.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er den gennemsnitlige svartid på PCR-test 15 timer.

- Kan man planlægge sig ud af det, vil jeg opfordre til at benytte PCR-test af hensyn til epidemiovervågningen. PCR-test kan finde virusmutationer, og de er samtidig mere præcise og gør nu dit coronapas gyldigt i fire dage fra testtidspunktet i stedet for de tidligere tre.

- Og det er naturligvis sådan, at hvis man har symptomer eller er nær kontakt, skal man få taget en PCR-test, udtaler Anne-Marie Vangsted, direktør for TestCenter Danmark, i pressemeddelelsen.

Af praktiske og logistiske årsager er der nogle steder, hvor det ikke bliver muligt at blive PCR-testet uden tidsbestilling.

PCR-testen er den, hvor man podes i svælget, mens man podes i næsen ved lyntest.

Der er kapacitet til at PCR-teste 170.00 borgere om dagen. Det seneste døgn er 78.728 blevet PCR-testet. 195.156 har fået en lyntest de seneste 24 timer, viser tal fra Statens Serum Institut.

Direktøren i Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Lisbet Zilmer-Johns, udtaler i pressemeddelelsen, at det stadig vil være muligt at bestille tid til PCR-test, hvis man har behov for det.

Både TestCenter Danmark og Styrelsen for Forsyningssikkerhed opfordrer til, at man lader sig PCR-teste frem for at lade sig lynteste, hvis man har mulighed for det.

Positive svar fra lyntest indgår ikke de daglige opgørelser af smittetilfælde, fordi der er usikkerhed om resultatet.

22. juni oplyste myndighederne, at man ville nedsætte testkapaciteten over sommeren, fordi mange borgere er blevet vaccineret.

Dog sagde de, at kapaciteten for PCR-test opretholdes, og at det er kapaciteten for lyntest, der sættes ned.

32,9 procent af befolkningen er færdigvaccineret.