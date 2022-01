Fradraget er snart fortid: Her skal du passe på

Slutningen på 2021 byder ikke kun på champagne og konfetti, men også den snarlige afskaffelse af håndværkerfradraget.

Tre måneder har man nærmere bestemt til at drage fordel af fradraget, før det er væk 1. april. Men der er en ting, man bør være opmærksom på, før man skynder sig at hyre en håndværker inden da.

- Fra 1. april får man ikke længere skattefradrag, hvis man for eksempel hyrer en håndværker til at sætte vinduer i sit hus eller en maler til at male træværket, fortæller Henning Boye Hansen, chefkonsulent og skatteekspert hos revisionsfirmaet BDO.

- Og der er rigtig mange danskere, der hvert år bruger de her regler om håndværkerfradrag, så det er klart, at det kommer til at gå ud over nogle, fortsætter han.

Undgå at betale overpris

- Hvis man har en liste over ting, man skal have lavet på sit hus, bør man så skynde sig at få det gjort?

- Ja, hvis man vil nå at få fradrag på det. Men man skal være forsigtig, hvis man går ud og henter priser, for der er ingen tvivl om, at håndværkerne i forvejen har travlt, og nu bliver de endnu mere travle. Det kan få priserne til at stige, siger Henning Boye Hansen.

- Med fradraget er det sådan, at hver gang man betaler 1000 kroner til en håndværker, sparer man cirka 250, fordi skatteværdien af fradraget er omkring 25 procent. Så det kan altså ikke betale sig at give stor overpris bare for at få skattefradraget, inden det forsvinder.

Også servicefradraget, altså fradrag på eksempelvis vinduespudsere, rengøringshjælp og havemænd, ændrer sig i det nye år.

- I 2021 ændrede man reglerne sådan, at skatteværdien på servicefradraget blev forhøjet til cirka 35 procent, men det bliver ikke videreført til 2022.

- Det er jeg personligt mere ærgerlig over, for hvis man vil nedbringe sort arbejde, er en høj skatteværdi vigtig. Både det og afskaffelsen af håndværkerfradraget risikerer at føre til en øget mængde af sort arbejde, vurderer Henning Boye Hansen.

