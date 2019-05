'Fræk' indkøbstaske vækker opsigt: Kan du se hvorfor?

Skarpe, netshoppende mødre har opdaget noget, der nu får øjenbrynene til at flyve i luften hos medlemmerne af Facebook-gruppen Mum Central.

Ved første øjekast ligner det en ganske almindelig, farverig indkøbstaske med eksotisk dyreprint, der er til salg hos den australske accessory-forretning La La Land.

Men da en skarp shopper kiggede nærmere efter, var det pludselig tydeligt, at motivet ikke var helt så uskyldigt, som de andre indkøbstasker i butikken.

'Tak for den frække påmindelse om, hvordan det hele begyndte', lyder teksten til opslaget, der på få dage har høstet et hav af kommentarer fra 'Mum Central's medlemmer. Her er der delte holdninger til, hvorvidt det frække dyreprint er sjovt eller 'forkert'.

'Jeg ville elske at se folks ansigtsudtryk i supermarkedet, når man tager den her taske frem til at pakke deres varer', skriver én.

'Nul. Det er bare forkert... sjovt, men forkert. Jeg har ondt af personen, som godkendte det tryk', skriver en anden.

I kommentarerne skriver flere, at de er chokerede over, at tasken bliver solgt i en ellers respektabel og anerkendt butikskæde.

La La Lands kreative direktør Elie Azzi skriver i et indlæg på virksomhedens hjemmeside, at målet er at skabe produkter, der både er kreative, unikke og sjove - selvom nogle af deres print måske sender nogle øjenbryn på himmelflugt.

'Jeg elsker alle de kunstværker, vi producerer, og jeg ville købe dem allesammen, men en del af dem passer muligvis ikke til min personlige stil, siger han i indlægget, og fortsætter:

'I gaveindustrien skal vi både tænke på vores kunde og på brugeren (modtageren af gaven)'

Daily Mail Australia har forsøgt at få en kommentar fra La La Land omkring opslaget på Mum Central.