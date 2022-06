Fragtfirma i brøler: Chaufføren kastede med pakkerne

Mange af os har efterhånden oplevet en vis form for problemer med levering af pakker. Hvis du sågar har oplevet, at indholdet af din pakke er gået i stykker, er din pakke muligvis blevet leveret med fragtfirmaet Bring.

En læser, som ønsker at være anonym, har sendt den ovenstående video til Ekstra Bladet, hvor man kan se, at der bliver smidt rundt med pakkerne, da et bud skal levere pakker på Mariendalsvej på Frederiksberg.

Her ser man først hvordan pakkevognen bliver smidt ud af Bring-bilen.

Herefter bliver otte pakker smidt ud fra bagenden af bilen og lander på gaden. Til sidst i videoen kommer buddet ud og begynder at stable de mange pakker, han lige har givet en noget hårdhændet behandling.

Sådan skal det ikke være

- Det er absolut ikke sådan, vi normalt behandler vores pakker. Sådan skal det ikke være, siger Matilda Adelborg, der er pressechef i Bring.

I hendes tid hos Bring er denne sag den første i Danmark.

- Det er meget skuffende, fordi det er så uforsigtigt, at man risikerer, at pakkerne går i stykker.

Matilda Adelborg forklarer, at hvis man oplever, at indholdet i en pakke fra Bring er gået i stykker, skal man kontakte virksomheden, pakken er bestilt fra, og så vil Bring kompensere det ødelagte indhold.

Alvorlig snak

Fragtfirmaet hyrer chauffører fra fragtfirmaer, men har også deres egne chauffører ansat. Lige meget hvilket ansættelsesforhold, der gør sig gældende for chaufføren, kan han se frem til en alvors snak med Bring.

- Det bliver en alvorlig samtale, hvor vi selvfølgelig skal understrege, at det slet ikke er sådan, vi håndterer pakkerne, siger Matilda Adelborg.

Hun kan ikke oplyse, om chaufføren ser frem til en fyreseddel.

Tidligere har Ekstra Bladet berettet om konkurrenten GLS, der også havde store problemer med chaufførernes håndtering af pakkerne og ageren i trafikken. Der blev smidt med pakkerne, chaufførerne kørte vanvittigt og der blev efterladt skrald på rastepladser.

