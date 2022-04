Fragtfly knækkede midtover ved nødlanding

Et DHL-fragtfly måtte fredag nødlande ved Juan Santamaria lufthavnen i Costa Rica og knækkede midtover, da det ramte jorden

Et fragtfly fra DHL var fredag lettet fra Juan Santamaria lufthavnen i Costa Rica og havde sat retning mod Guatemala, da det efter kort tid måtte vende om og flyve tilbage til selvsamme lufthavn grundet tekniske problemer.

På en video delt på sociale medier ser flyet først ud til at være kommet godt fra nødlandingen, da det kører langs landingsbanen, men efter nogle sekunder ses det knække midtover, efter hvad der ligner en u-vending.

Fragtflyet er af modellen Boeing 757 Freighter.

Lufthavnen var lukket i fem timer efter episoden, imens brandfolk fik styr på situationen. Foto: Mayela Lopez/Ritzau Scanpix

Flyet måtte nødlandet på grund af en fejl i flyets hydrauliske system. Foto: Ezequiel Becerra/Ritzau Scanpix

Ifølge The Guardian har Deutsche Post AG, som DHL hører ind under, udtalt, at der ikke er nogen besætningsmedlemmer, der er kommet noget til. Dog bliver en enkelt person undersøgt af en læge som en sikkerhedsforanstaltning.

Helt konkret var det en fejl i fragtflyets hydrauliske system, der gjorde, at flyet måtte nødlande kort efter at være lettet.

Omkring 8.500 passagerer og 57 kommercielle flyvninger og fragtflyvninger blev berørt af episoden. Lufthavnen, der ligger lidt uden for hovedstaden San Jose, blev lukket efter den voldsomme episode, men blev efter fem timer genåbnet.