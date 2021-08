Fragtskibe lastet til randen taber containere i tusindvis

Fragtskibe på verdenshavene taber i disse måneder containere som aldrig før. På kun tre måneder omkring årsskiftet blev der særligt på Stillehavet tabt mindst 3.500 containere – men tallet kan være langt højere, da der intet krav er om at registrere tabte containere, skriver Ingeniøren.

Siden 2008 er der ifølge brancheorganisationen World Shipping Council i gennemsnit tabt knap 1.400 containere om året, men omkring årsskiftet begyndte meldinger om usædvanligt store tab af containere. Det falder sammen med en voksende efterspørgsel på containerfragt, der begyndte kort før årsskiftet, hvor importen af containergods til USA steg med 30 procent i forhold til året før.

- Hele netværket og mandskabet er presset på grund af voldsom efterspørgsel og efterdønninger fra corona. Alt, der kan sejle, er i søen nu, lyder det fra Alan Murphy, direktør i analysehuset Sea-Intelligence.

Tages dybt alvorligt

Forsikringsselskaber, skibsbyggere og sikkerhedseksperter advarer samtidig om, at retningslinjerne for lastning af containerskibe ikke er fulgt med udviklingen i skibsstørrelser og containerstakke, der nu kan nå op på ni lag.

- Operatørerne sikrer lasten efter standarder, der ikke tager højde for de stadigt større skibe, lød det for nylig på et webinar hos skibsbyggerorganisationen RINA fra David Tozer, tidligere chef for containerafdelingen hos klassifikations- og rådgivningsvirksomheden Lloyd’s Register.

Nogle tusinde tabte containere kan synes som småsten på bunden af verdenshavene med tanke på, at der årligt bliver sejlet over 200 millioner containere rundt. Alligevel tager flere lande sagen dybt alvorligt.

- Containere, der river sig løs, udgør en alvorlig fare for besætningerne, og i havet udgør de en fare for skibstrafikken. Når vi taler tusindvis af tabte containere, er det også et miljøproblem, som vi er nødt til at tage alvorligt, siger undersøgelseschef i Den Maritime Havarikommission, Øssur Hilduberg, til Ingeniøren og henviser til containerskibet MSC Zoe, der i 2019 tabte 345 containere, hvis indhold skyllede op på øer i Vadehavet, der er på Unescos liste over verdensarvsnatur.