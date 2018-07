Frank fik andres post i to måneder - nu får han intet

Det har været en sej kamp for Frank Strathe at blive fri for at lege postbud, men 'løsningen' var ikke meget bedre

- Hvis der er breve du mangler, vil jeg anbefale, at du tager kontakt til afsender.

Sådan lyder et af mange svar til Frank Green Strathe fra Postnords kundeservice, da han igen, igen retter henvendelse og gør dem opmærksom på, at hans vagtfirma ikke modtager post.

Selvom vagtfirmaet med adresse på Amager i snit modtager 5-10 breve om ugen, og en masse andre menneskers post, undrer det tilsyneladende ikke medarbejderne synderligt, der altså beder Frank Strathe om selv at tage kontakt til sine kunder og høre, om de kunne tænkes at have sendt ham et brev.

Problemerne startede ellers med, at Frank Strathe modtog alt for meget post. I flere måneder bijobbede han nemlig ufrivilligt som lokalt postbud, da andre firmaers post konsekvent endte hos vagtfirmaet.

- Det stod på i et par måneder, hvor vi i postkassen modtog et ordentligt vred af breve, der var til alle mulige andre i området. Cirka 4-5 om dagen, og så forventede de åbenbart, at jeg omdelte det. Jeg ringede til dem adskillige gange, men hver gang fik jeg bare at vide, at de vendte tilbage inden for 24 timer. Der skete bare intet, siger Frank Strathe.

Denne postkasse danner lige nu ramme om en tråd med langt over 600 kommentarer fra folk, der har fulgt sagen med Frank Strathes absurde kamp med PostNord. Flere af dem, der kommenterer, har endda for sjov sendt breve til Frank Strathe for at tjekke, om de ville nå frem. Foto: Jonas Olufson.

'En parodi'

Frank Strathe tyer derfor til Facebook, hvor han igen beder PostNord om selv at omdele de sendte breve. Øvelsen på Facebook får dog en uheldig konsekvens - Frank Strathe modtager nu slet ingen breve.

- Det er en parodi, det her. Det er tydeligvis flintrende ligeglade med, hvad jeg skriver på Facebook, hvor jeg bare får at vide, at det nok er fordi, at ingen har sendt os post, at vi ikke får noget. Grundlæggende har jeg forståelse for, at man har en medarbejder, der ikke passer sit arbejde. Men så gør man jo noget ved det. Det kan man ikke sige, der er blevet her, siger Frank Strathe.

Det er i nummer 4A, hvor Frank Strathes postkasse nu står gabende tom. Foto: Jonas Olufson.

Som i en god parodi bliver der også trukket på smilebåndene på Fuglebækvej 4 på Amager, da snakken falder på PostNord.

- Vi var jo i den situation, som Frank er i nu. Vi fik også et ordentligt vred til hele ejendommen i vores postkasse, som vi så kunne omdele. Til sidst pillede vi postkassen ned, fordi jeg var så træt af det. Jeg gider ikke lege postbud. Men så smed de i stedet alle brevene hos Frank, siger Emilie Skov, der arbejder i det lille firma Lidtluksus ved siden af Frank Strathe, og griner.

- Det er helt sort. Vi ender jo med at betale rykkere, fordi regningerne kommer for sent frem - nogle gange kommer rykkeren før regningen. Det er sindssygt, siger kollegaen Helle Holmgaard, inden de kigger på hinanden og vender øjne.

Helle Holmgaard (tv.) og Emilie Skov er godt trætte af Postnord, der jævnligt koster den lille to-mandsvirksomhed rykkergebyrer, fordi regningerne kommer for sent eller slet ikke. Foto: Jonas Olufson

Ikke Børge Larsen

Den grå industribygning på Fuglebækvej i Kastrup fordeler sine to plan rundt om en stor parkeringsplads, hvor mange små firmaer lejer et lokale. Her er alt fra taxa- og kurérfirmaer til skønhedsprodukter og køkkenmontører.

Og det grå betonkompleks på det ydre Amager er da også et mareridt for et postbud, mener Frank Toepfer, der er administrerende direktør i Nygammelt Køkken.

- Det er svært, fordi firmaer kommer og går hele tiden i området, og så står man måske pludselig med noget post til nogen, der er lukket, og hvad gør man så, siger Frank Toepfer, der dog selv klagede til PostNord, inden han tog på ferie.

- De leverede forkert i postkassen, og det er selvfølgelig irriterende, men det var mest det med, at jeg var nervøs for, hvor min post endte. Men jeg kan da se, at der allerede er et brev, der er leveret forkert. Han har nok set, at der stod noget med køkken, og så var det her. Den kan man måske til nøds undskylde, men det går jo så ikke, at Nygammelt Køkken er Børge Larsen.

Ironisk nok har PostNord en distributionscentral 100 meter fra Frank Strathes firma. Foto: Jonas Olufson

Får fingeren ud

Efter Ekstra Bladets henvendelse til PostNord er Frank Strathe blevet kontaktet af en medarbejder, der samme dag som Ekstra Bladets henvendelse var ude at se 'om han kunne finde Frank Strathes post,' samt tjekke hans postkasse.

- Jeg talte med en i forgårs, der ledte efter min post og skulle tjekke, om vores navn stod på postkassen. Det kunne han så se, at navnet stod der, og så sagde han, at man jo ikke kunne komme ind til postkassen, fordi den er i en opgang. Men der måtte jeg jo fortælle ham, at de har en nøgle - hvordan fik vi ellers post tidligere, siger Frank Strathe, der ikke giver meget for PostNords pludselige interesse for hans sag.

Frank Toepfer klagede over PostNord for lidt over tre uger siden, inden han gik på ferie, og i første tømning af postkassen, var der endnu et brev leveret forkert. Foto: Jonas Olufson

- Nu skal jeg jo passe på med, hvad jeg siger, men det virker som om, at de sendte ham derud for at finde en undskyldning for deres opførsel. Han vidste ikke engang, hvad sagen drejede sig om. Jeg synes, de burde dække de rykkergebyrer, som de direkte har påført kunderne.

Ekstra Bladet er kort inden deadline blevet oplyst af Frank Strathe, at han har modtaget to breve overleveret personligt af en medarbejder fra PostNord. Brevene var fra 17. juli, og Frank Strathe blev ifølge eget udsagn spurgt, om det var OK, at den kommende tid afleverede hans post hos et andet firma i ejendommen, da de har smidt nøglen til opgangen væk. Frank Strathe indgik aftale om, at PostNord fra onsdag leverer i hans postkasse.