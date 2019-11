Frank Jensen efter 'bolig-sylt': Finder pisken frem

Overborgmesteren i København, Frank Jensen (S), fastslår, at reglerne skal ændres, så bygherrer i fremtiden er forpligtet til at opføre de almene boliger, de har givet lovning på.

Ekstra Bladet har beskrevet, hvordan det københavnske prestigebyggeri Carlsberg Byen sylter de 600 almene boliger, de har lovet at opføre.

Alt imens bygger man dyre ejerlejligheder, hvoraf de dyreste koster op mod 14 millioner kroner.

'Netop på grund af denne her problemstilling og for at fremskynde byggeri af almene boliger har jeg sammen med den nye regering foreslået, at der indføres betingede byggetilladelser'.

'Det betyder, at når en bygherre får lov at opføre private boliger, så sker det på betingelse af, at det almene byggeri opføres samtidig’.

'På den måde sikrer vi, at aktiviteten i det almene byggeri følger det private byggeri, så der kommer nye boliger, der er til at betale,' skriver Frank Jensen i en mail til Ekstra Bladet.

Hvad med resten?

Frank Jensen har selv været drivkraft bag opførelsen af de almene boliger, som i årevis har været en mærkesag for den socialdemokratiske borgmester.

Ligeledes var det også Frank Jensen, der i 2015 stolt kunne berette, at det var lykkedes kommunen at lande en aftale med Carlsberg Byen om at opføre de 600 almene boliger.

Byggeriet af de almene boliger skulle begynde i 2017, men først i september i år blev der givet tilsagn til, at de første 226 boliger skal opføres af boligselskabet AAB.

Der er endnu ikke taget første spadestik, og der foreligger heller ikke en aftale om opførelsen af de resterende boliger, oplyser Københavns Kommune.

Finder pisken frem

Frank Jensen opfordrer Carlsberg Byen til at finde en løsning og få de almene boliger opført.

'(...) Og jeg vil gerne slå fast, at det ikke er et spørgsmål om de andre almene boliger kommer, for det skal de ifølge lokalplanen - men om hvornår de kommer'.

'Derfor vil jeg opfordre Carlsberg Byen til at få gang i forhandlingerne og finde en løsning på at få de andre almene boliger i lokalplanen realiseret.'

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et mundtlig interview med Frank Jensen om de manglende almene boliger i Carlsberg Byen.

Frank Jensen har ikke svaret på Ekstra Bladets opfølgende spørgsmål om, hvorvidt han selv har et ansvar for, at Carlsberg Byen endnu ikke er begyndt at bygge de almene boliger.