Frank skal rejse over 8000 kilometer for at få MitID

Frank Schønemann er bosat i Laos og kan ikke få lov til at oprette et MitID. Derfor er han blevet udelukket fra sin danske konto. Mød op på Borgerservice, hvis du skal have hjælp, er beskeden

Frank er norsk statsborger. Han har boet i Danmark i over 30 år. Nu bor han i Laos.

Og dén cocktail spænder ben for Frank, når han vil oprette sig på MitID. Et nødvendigt login hvis Frank blandt andet vil have adgang til sin net- eller mobilbank.

Siden den 1. november har det nemlig været slut med NemID når man skal logge ind på sin netbank eller købe en vare på nettet, hvor MitID i stedet nu er påkrævet.

Fra i dag vil danskerne fremover først blive mødt af MitID og ikke NemID, når de eksempelvis skal på e-Boks eller netbank. For nogle er det dog en udfordring i selv bare at få sig oprettet sig på tjenesten For nogle er det en udfordring i selv bare at få sig oprettet sig på MitID.

Passet skal scannes

Vejen til at oprette sig på MitID sker blandt andet ved at scanne sit rødbedefarvede pas. Og som norsk statsborger har Frank kun sit norske pas.

- Jeg har prøvet i flere måneder at få MitID. Men det kommer hele tiden tilbage til, at jeg skal have dansk pas, siger 69-årige Frank Schønemann.

- De laver et system, som kun er for danskere. Det er ubegribeligt for mig. Det er diskriminerende.

Nordmanden har fået at vide af Digitaliseringsstyrelsen, at de arbejder på sagen, men at de endnu ikke har en tidshorisont for, hvornår det løser sig.

- Det er håbløst. Det kan jeg jo ikke leve af.

Kastes rundt

Når Frank Schønemann taler med Digitaliseringsstyrelsen, får han at vide, at han skal tale med sin bank om at få adgang. Banken henviser ham til Borgerservice. Og Borgerservice siger, han skal møde op for at få hjælp til oprettelsen.

Det betyder, at Frank vil skulle tage turen fra Laos til Danmark for et halv times møde på Borgerservice.

- Det vil koste mig cirka fire måneders pension at rejse til Danmark. Så det er ganske uaktuelt, siger Frank Schønemann, som kalder situationen for 'skruen uden ende.'

- Jeg synes, det er et stort problem, at Digitaliseringsstyrelsen ikke har tænkt på det her. Det er under al kritik.



Frank Schønemann har efter flere måneders forgæves kamp nu lavet en aftale med banken om, at de kan ordne hans betalinger for ham gennem Franks' instrukser på mail, og indtil hans selv får mulighed for at hæve penge, låner han af sin svoger.

'Løsning kommer snart'

Digitaliseringsstyrelsen oplyser, at de kun kan besvare spørgsmål af faktuel karakter, så længe der ikke er en ny regering.

Styrelsen kan ikke give et konkret svar på, hvornår det bliver muligt for udenlandske borgere at få MitID, men skriver til Ekstra Bladet:

'Der kommer snart en løsning, som gør det muligt at oprette MitID med udenlandske pas via MitID appen. Man kan fortsat bruge NemID til at tilgå offentlige selvbetjeningsløsninger. Er man bosat i udlandet og har behov for at få adgang til net- eller mobilbank, skal man kontakte sin bank.'