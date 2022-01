Frankrig giver Google og Facebook kæmpebøder for datafinte

Google og Facebook har torsdag fået kæmpebøder fra franske myndigheder.

Samlet løber bøderne op til 210 millioner euro. Det svarer til 1,56 milliarder kroner.

Techgiganterne får bøderne på grund af deres brug af cookies. Det er den data, der bliver brugt til at følge brugeres adfærd online.

Google har fået en bøde på 150 millioner euro. Det er den største bøde, som de franske datamyndigheder nogensinde har givet.

Den tidligere rekordbøde blev også givet til Google og handlede om cookies. Den var på 100 millioner euro og blev givet i december 2020.

Facebooks bøde lyder på 60 millioner euro.

De to techgiganter har fået bøderne, fordi de på deres hjemmesider ikke gør det lige så nemt at afvise brugen af cookies som at tillade dem.

De får nu tre måneder til at stramme op, så de følger reglerne. Sker det ikke, vil de dagligt få bøder på 100.000 euro.

Google oplyser, at man vil rette ind.

Cookies er en lille pakke af data, som er vigtig for techgiganterne. De gør det muligt for Google og Facebook at målrette reklamer alt efter brugernes adfærd på nettet.

Det er for eksempel derfor, at reklamer om mobiltelefoner dukker op igen og igen for brugere, der leder efter en ny telefon.

Reklamer er Google og Facebooks primære kilde til indtjening. Derfor er de målrettede reklamer et vigtigt værktøj for dem.

Ifølge de franske datamyndigheder har Google, Facebook og YouTube, som er ejet af Google, gjort det ganske nemt at acceptere cookies. Det har kun krævet et klik.

Det har derimod krævet adskillige klik at afvise cookies. Det er imod reglerne, hvorfor myndighederne har stanget bøder ud.

De franske datamyndigheder havde i forvejen advaret techgiganterne om, at der kunne være bøder på vej.

De fik tidligere en deadline om, at de skulle have rettet ind efter nye regler senest i april 2021.

Men det fik de altså ikke gjort, så nu skal de punge ud.