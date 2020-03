Frankrig har knap 300 nye coronadødsfald på et døgn

Frankrig har i det seneste døgn haft 299 dødsfald blandt patienter med coronavirus.

Det viser de seneste tal fra franske sundhedsmyndigheder fredag aften.

Det er et fald i forhold til dagen inden, hvor tallet var 365.

Med de seneste tal er Frankrig oppe på i alt 1995 dødsfald blandt coronasmittede patienter.

Det reelle antal er dog højere. Franske myndigheder tæller kun de personer, der er døde på landets hospitaler.

Franske myndigheder siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at de snart vil kunne medtage tal fra landets plejehjem. Det ventes at medføre en markant stigning i det samlede antal omkomne som følge af coronasmitten.

Desuden er der bekræftet 3809 nye smittetilfælde i Frankrig i det seneste døgn. Det er omtrent det samme niveau som dagen inden.

I alt er 32.964 mennesker bekræftet smittet i Frankrig, oplyser direktøren i den franske sundhedsstyrelse, Jerome Salomon.

Det reelle antal smittede menes at være højere, idet franske myndigheder hidtil kun har testet patienter, der var i højrisikogrupperne.

Af de smittede er 3787 alvorligt syge og har behov for en respirator for at hjælpe dem med at trække vejret, siger Salomon. Det er en stigning på 12 procent i forhold til døgnet inden.

Det betyder, at knap halvdelen af de 8000 sengepladser med respirator, som Frankrig råder over, er i brug på nuværende tidspunkt.