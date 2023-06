Frankrig i chok: 17-årig skuddræbt af politibetjent

Voldsomme sammenstød er brudt ud mellem politiet og unge mennesker Paris, efter at en 17-årig dreng blev skudt og dræbt af politiet

En 17-årig dreng er blevet skudt og dræbt af politiet i Paris-forstaden Nanterre, efter at han nægtede at stoppe sin bil.

Betjenten bliver nu efterforsket for drab, og hele episoden har skabt spændinger i forstaden, der har ledt til sammenstød mellem politiet og en gruppe unge mennesker.

Det skriver flere medier, heriblandt The Guardian.

Videoen af drabet florerer på sociale medier og viser to betjente ved siden af bilen. Den ene af betjentene begynder at skyde, mens bilen prøver at køre væk.

Den blot 17-årige dreng døde som følge af sine skader.

Der blev blandt andet sat ild til biler i gaderne som følge af drabet på den 17-årige dreng i Paris-forstaden Nanterre. Foto: ZAKARIA ABDELKAFI/Ritzau Scanpix

Kaos i gaderne

Ifølge politiet forsøgte drengen at køre betjentene ned, skriver Le Monde ifølge BBC, men videoen vidner om, at drengen blev skudt på klos hold gennem vinduet i siden af bilen.

To andre personer var ligeledes til stede i bilen under skyderiet - en flygtede, mens en anden, der også var mindreårig, blev anholdt af politiet.

Drabet har vakt vrede i forstaden, og der opstod tirsdag aften sporadiske sammenstød mellem politi og en gruppe unge mennesker.

Der blev blandt andet sat ild til biler, barrikader og skraldespande, busskure blev smadret, og der blev kastet med fyrværkeri mod politiet, som svarede tilbage med tåregas.

Ifølge The Guardian blev ni personer i den forbindelse anholdt. BBC melder om 20 anholdte.

Politiet svarede igen med tåregas mod de vrede unge mennesker. Foto: ZAKARIA ABDELKAFI/Ritzau Scanpix

'Rejser spørgsmål'

Politichef i Paris Laurent Nuñez siger til den franske tv-station BFMTV, at politimandens handlinger 'rejser spørgsmål', men antyder, at betjenten kan have følt sig truet.

Sidste år blev 13 personer skudt og dræbt af politiet i Frankrig under et trafikstop, hvilket var rekord.

Drabet på den 17-årige dreng var det andet i år.