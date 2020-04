Frankrig melder om hidtil højeste antal coronadøde

Frankrig har i det seneste døgn registreret 833 dødsfald blandt personer smittet med coronavirus.

- Vi har endnu ikke nået toppen af denne epidemi, siger den franske sundhedsminister, Olivier Veran, på et pressemøde mandag.

Tallet er det hidtil højeste, som de franske myndigheder har meddelt for et enkelt døgn, siden coronaudbruddet begyndte.

Det skyldes, at Frankrig nu er begyndt at oplyse et samlet antal coronadødsfald fra landets hospitaler og plejehjem. Hidtil har myndighederne kun oplyst antallet af coronapatienter, der er døde på hospitalerne.

På landets hospitaler er der sket en stigning på omkring 10 procent i antallet af dødsfald blandt coronapatienter sammenlignet med et døgn tidligere, viser de seneste tal.

Med mandagens opgørelse er det samlede antal coronadødsfald i Frankrig oppe på 8911, siden udbruddet begyndte.

Af dem er 6494 døde på Frankrigs hospitaler, meddeler ministeren ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I de seneste dage har Frankrig ellers meldt om en nedgang i antallet af dødsfald.

Søndag meddelte myndighederne, at 357 mennesker, der var smittet med coronavirus, var døde på Frankrigs hospitaler. Dagen inden var det 441.

Antallet af bekræftede smittetilfælde er oppe på 98.010. Af dem er lidt over 70.000 indlagt på et hospital. Det er godt 5000 flere bekræftede smittetilfælde i forhold til et døgn tidligere.

7072 patienter er indlagt på en intensivafdeling på et af Frankrigs hospitaler. Det er en stigning på knap 100 i forhold til døgnet inden.