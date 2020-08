Frankrig og Kroatien tæt på rejse-bandlysning

Et stigende antal coronatilfælde i Frankrig og Kroatien kan betyde, at landene kommer på listen over rejsemål i Europa, som Udenrigsministeriet fraråder danskere at rejse til.

De danske myndigheder fraråder ikke-nødvendige rejser, hvis der er over 30 nye smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere om ugen.

De seneste to uger har Frankrig i gennemsnit registreret 29,9 nye smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere om ugen. I Kroatien ligger tallet søndag på 28,9.

Det viser tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

Dermed er begge lande tæt på grænsen for, hvornår danske myndigheder fraråder danskere at rejse dertil.

Udenrigsministeriets liste bliver opdateret hver torsdag, og billedet kan derfor nå at ændre sig i de kommende dage.

Norge og Storbritannien har allerede frarådet deres borgere at rejse til Frankrig.

Frankrig registrerede 16. august det højeste antal nye smittetilfælde på et døgn siden april med 3310 nye smittetilfælde.

For at et land - der har været lukket - bliver åbnet igen, skal det have under 20 tilfælde pr. 100.000 indbyggere om ugen.

Ud over antal smittede kigger de danske myndigheder på testniveauet, og hvor stor en andel der testes positive.

Der bliver også kigget på det enkelte lands restriktioner i forhold til indrejse - for eksempel om der er krav om karantæne.

Torsdag besluttede Udenrigsministeriet at fraråde rejser til Monaco på grund af stigende smittetal med coronavirus.

Også Finland og Slovenien kom torsdag og fredag på listen. Det skyldes dog, at landene har indført 14 dages karantænekrav for indrejsende fra Danmark.

Også Litauen, Estland, Letland og Island er i løbet af de seneste uger blevet føjet til listen over lande, Danmark fraråder rejser til.

Spanien og Irland er også på listen over lande, hvor der frarådes turistrejser til.