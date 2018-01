Frankrigs 'sorte enke': I retten for at dræbe mænd og stjæle deres penge

En opsigtsvækkende retssag kører lige nu i Frankrig, hvor en kvinde er tiltalt for at have slået to mænd ihjel og forgiftet en række andre, mens hun samtidig stjal deres penge

'Den sorte enke fra Rivieraen'.

Sådan har den franske presse døbt Patricia Dagorn fra Paris, efter hun er blevet omdrejningspunktet i en retsag om drabet på to ældre, velhavende mænd.

I den fire dage lange høring, som foregår i den sydfranske by Nice, blev der fra anklagerens side lagt beviser om mord, forgiftning og administrering af skadelige substanser på bordet.

Under retssagen skulle anklageren, Jean-Michel Prêtre, ifølge The Guardian have beskrevet den tiltalte som en manipulator og forfører, der i hemmelighed stjal fra sine ofres formuer, mens hun langsomt forgiftede dem med skadelig medicin:

- Hun ville være fuld af empati for disse mænd og vinde deres tillid for så at stjæle deres penge og begynde at planlægge, hvordan hun skulle få den til at forsvinde, forklarer han til det britiske medie.

Retsagen mod Patricia Dagorn foregår i Nice, og det forventes, at der torsdag falder dom i sagen, som har vakt forargelse i hele Frankrig. Foto: All Over Press

Fund af inkriminerende beviser

Patricia Dagorn er tiltalt for mordet på to ældre mænd, men faktisk sidder hun allerede fængslet, efter hun tidligere har modtaget en dom for tyveri, svindel og kidnapning. Mistanken til kvinden opstod allerede tilbage i 2011, hvor liget af hendes 60-årige elsker Michel Kneffel blev fundet i en blodpøl i en lejlighed i Nice.

I første omgang blev hun frifundet, men allerede et år senere blev Patricia Dagorn anklaget for at have angrebet dengang 87-årige Robert Mazereau, og det var i forbindelse med efterforskningen, at politiet gjorde overraskende fund.

Her fandt de nemlig flasker, der indeholdte valium, dokumenter, som tilhørte et dusin af andre mænd og deres bankoplysninger, checkhæfter, identitetspapirer og sygesikringskort - alt sammen i hendes besiddelse.

Afviser alle anklager

Under den retssag kom det også frem frem, at den fraskilte advokatuddannede kvinde kort før 85-årige Francesco Filippone - et andet muligt offer - blev fundet død i sin bolig i 2011 havde indløst en check på 156.000 kroner, som hun påstod, at han havde foræret hende.

Patricia Dagorn skulle angiveligt have mødt mere end 20 mænd fra den franske riviera, der er kendt for at være beboet af særdeles velhavende personer.

Det skulle hun have gjort gennem datingbureauer, små annoncer i lokale aviser og på gaden, hvor hun opsøgte ældre mænd. Men hele udlægningen fra anklageren afviser hun fuldstændig. Ifølge hendes advokat mødtes hun kun med mændene for at finde trøst:

- Ud over at mødes med mændene, fordi hun på den måde fandt trøst mod hendes egen ensomhed, har hun slet ikke noget at gøre med de anklager, der er rettet mod hende, fortæller hendes advokat Cédric Huissoud til The Guardian.

Flere mænd har under retssagen fortalt, hvordan kvinden gennem længere tid gav dem medicin, og hvordan de følte, at deres helbred 'alarmerende blev forværret', efter de mødte hende.

Før retssagen mod den Paris-fødte kvinde blev der foretaget en psykologisk evaluering af Patricia Dagorn, der konkluderede, at hun er egoistisk, amoralsk, skrupelløs og besidder et kalkulerende sind.