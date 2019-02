Fransk domstol langer milliardbøde ud til storbank

En af verdens største formueforvaltere, UBS AG, er ifølge nyhedsbureauet AFP onsdag dømt for ulovligt at have hjulpet franske kunder med at gemme milliarder af euro i skattely.

Konkret er banken kendt skyldig i at have hjulpet klienter med at hvidvaske gevinsten fra skatteunddragelse ved en domstol i den franske hovedstad, Paris.

Der er ifølge flere medier tale om en række bøder til en samlet værdi af 4,5 milliarder euro, hvad der svarer til svimlende 33,5 milliarder kroner.

Det er ifølge Reuters det største beløb i fransk historie.

Bøderne er udstukket til henholdsvis UBS' schweiziske hovedkontor, bankens franske afdeling samt fem ledende medarbejdere. Sidstnævnte har desuden modtaget betingede fængselsdomme.

- Beslutningen er ufattelig. Vi vil appellere, siger UBS' ledende jurist, Markus Diethelm, til det store presseopbud ved retssalen i Paris.

- Vi har ikke set hverken fakta eller håndfaste beviser, siger han ifølge Reuters og andre medier.

En appelsag vil kunne strække sig over flere år, og imens den står på, vil bødebetaling være sat på standby.

Appel eller ej faldt UBS' aktiekurs med to procent onsdag, hvor dommen blev afsagt.

Dommen er kulminationen på en syv år lang efterforskning i UBS' praksis.

De franske myndigheder mener, at UBS' ledelse har fået ansatte til at opsøge velhavende klienter, såsom direktører og sportsstjerner.

Disse er blevet inviteret til alt fra golfturneringer over klassiske koncerter og på jagtture.

Bevæbnet med dyre billetter, visitkort uden UBS' logo samt computere med software designet til hurtigt at slette digitale spor har medarbejderne angiveligt opildnet klienter til at flytte deres formuer til Schweiz - i ly for franske skattemyndigheder.

UBS har ifølge flere medier afsat en pulje på omkring 16 milliarder kroner til omkostningerne ved retssagen i Frankrig - altså under halvdelen af onsdagens bødebeløb.

Sagen i Frankrig er udtryk for den nye, hårde linje som myndigheder i Europa og Nordamerika forsøger at tegne i sandet over for skatteunddragelse og hvidvask i bankregi.

Den følges derfor tæt af bankfolk verden over ifølge eksperter, som blandt andet AP har talt med.

UBS gik ud af 2018 med en nettofortjeneste på 32,3 milliarder kroner.