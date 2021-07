Fransk og græsk sundhedspersonale tvinges til vaccination

Sundhedspersonale i Frankrig og Grækenland kommer ikke længere til selv at kunne bestemme, om de vil vaccineres imod corona eller ej.

Det bliver således et krav for alt sundhedspersonale i de to lande. Det har de to landes regeringer meddelt særskilt mandag.

Beslutningen om at gøre vaccination imod coronavirus til et krav kommer på et tidspunkt, hvor der er stigende smitte i både Frankrig og Grækenland.

Og fordi dele af de to landes sundhedspersonale, som ofte er i tæt kontakt med smittede, endnu ikke er vaccinerede, bliver det nu obligatorisk at blive det.

I Frankrig vil sundhedsmedarbejdere fra midten af september blive tjekket for, om de er blevet vaccineret imod coronavirus.

- Hvis vi ikke gør noget nu, så vil antallet af smittetilfælde og antallet af indlæggelser på hospitalerne stige, siger Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, i en tale på fransk tv.

I Grækenland gælder kravet fra starten af september. For personale på landets plejehjem vil der blive stillet krav om vaccination med det samme.

Ifølge den græske premierminister, Kyriakos Mitsotakis, skal tiltaget med være til at gøre, at landet ikke behøver at lukke igen på grund af enkeltes 'attitude'.

Tidligere i år gjorde Italien det ligeledes obligatorisk for sundhedspersonale at blive vaccineret.

I Danmark er det frivilligt, om sundhedspersonale ønsker at blive vaccineret. Men det bliver anbefalet af myndighederne, som også har prioriteret at tilbyde vacciner til sundhedspersonale som en af de første befolkningsgrupper.

Herhjemme er 40,2 procent af den samlede befolkning færdigvaccineret. Det er nogenlunde den samme andel som i Frankrig og Grækenland.