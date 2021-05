Fransk stabschef til bekymrede soldater: Sig op

Den franske stabschef, general Francois LeCountre, går nu i rette med gruppen af soldater og officerer, der for nyligt stod som medunderskrivere på flere åbne bekrymringsbreve.

Han mener kort og godt, at soldaterne bør sige op og forlade det franske militær.

I første omgang advarede godt 1000 soldater om, at radikale islamister i følge milifærfolkenes opfattelse er ved at føre landet ud i borgerkrig.

Første brev blev bragt i det konservative medie Valeurs Actuelles.

For et par dage siden fulgte så et nyt åbent brev i samme medie, hvor yderligere en gruppe militærfolk stod som afsendere.

Denne gang vides det ikke, hvor mange underskrivere der er til brevet.

'Situationen er alvorlig. Frankrig er i fare,' lød det i brevet, hvor underskriverne advarede mod terror og islamisme i de franske storbyers forstæder.

Drabet på den franske lærer Samuel Paty er en af de begivenheder, som soldaterne i det åbne brev henviser til.

Blandt medunderskriverne til det første brev er både pensionerede generaler og aktive officerer og soldater. De åbne breve har vakt enorm opsigt i Frankrig. Og alt efter politisk ståsted er de enten blevet hånet groft eller har fået stor opbakning.

- Der er to evigt gyldige principper for, hvordan medlemmerne af vores militær skal opføre sig: Neutralitet og loyalitet, skrev Frankrigs forsvarsminster i et tweet som kommentar.

Hun truede desuden med, at man som medunderskriver af brevet risikerede at blive retsforfulgt.

Nu har stabschefen også givet sin holdning til kende, skriver nyhedsbureaet AFP via France24.

Han mener, at det er mest rimeligt, at de kritiske soldater bør forlade militæret sådan, at de frit kan udtrykke deres holdninger. Han siger, at soldaterne nok har ytringsfrihed, men bør skelne imellem borgerlige holdninger og militære pligter.