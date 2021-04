Franske Alstom skal erstatte skandaleramte IC4-tog

Det bliver det franske transportselskab Alstom, som skal levere nye eltog til Danmark.

Det bekræfter Transportministeriet mandag eftermiddag.

DSB bekræfter, at der skal købes minimum 100 eltogsæt til en værdi af 20 milliarder kroner inklusive vedligehold. Altså er der option på køb af flere tog.

Købte gammel kending

Med Alstom kommer Danmark til at gøre forretninger med et selskab, som tidligere har leveret tog til Danmark. Således offentliggjorde Alstom i starten af året, at selskabet har købt Bombardier, som i sin tid leverede IC3-togene. Desuden har Alstom leveret S-tog til banenettet i hovedstaden.

Samtidig er Alstom dybt involveret i det såkaldte signalprogram, hvor hele Danmark skal have nye signaler på banenettet.

DSB sælger ud af skandaletog

Således er det Alstom, der installerer signaludstyr i togene og lægger systemet ud langs alle skinner øst for Lillebælt.

Med valget af Alstom håber DSB formentlig, at det sorte kapitel omkring IC4-togene kan blive lukket. IC4 blev i sin tid købt af det italienske selskab AnsaldoBreda, og siden fulgte den ene skandale efter den anden.

I sidste ende endte DSB med at skrotte en stor del af diseltogene, som så i stedet kunne bruges til reservedele i den eksisterende flåde.

Vadested

Dermed har DSB i flere år stået i et vadested. Jernbanenettet er således ved at blive gjort klar til eldrift, men projektet er forsinket, fordi signalprogrammet først skal stå færdigt.

DSB har derfor stået med en række ubrugelige dieseltog, og hvor det ikke har givet mening at købe nye. Omvendt har DSB hidtil heller ikke kunnet købe erstatning i form af eltog, fordi jernbanenettet ikke var klar til disse.

Samtidig har DSB allerede fået leveret en mindre ordre fra Siemens, som har sendt 42 tog til Danmark. Netop Siemens og Alstom har forsøgt at blive fusioneret, men det blev blokeret af EU sidste år.

Minister garanterer: DSB-tog virker