Franske soldater har fået tilladelse til at åbne ild mod De Gule Veste

De franske soldater har fået tilladelse til at åbne ild, hvis de føler sig truet eller vurderer, at civiles liv er i fare, som følge af demonstranter fra De Gule Veste i forbindelse med den store planlagte demonstration i Paris lørdag. Det har den franske militærguvernør i Paris, general Bruno Le Ray, udtalt fredag.

Det skriver flere medier heriblandt Politico, Franceinfo og Le Figaro.

Generalens ord understreger den voksende alvor af den krise, som præsident Emmanuel Macron står overfor.

En demonstrant ved en tidligere demonstration af De Gule Veste. Foto: Ritzau Scanpix)

Udtalelsen kommer efter, det er blevet bekendt gjort, at den Franske Hær vil bliver sat ind som et supplement til de 5000 politibetjente, der i forvejen er udstationeret til at sørge for ro og orden i forbindelse med De Gule Vestes demonstration lørdag.

- Hvis deres eget liv er i fare, eller hvis livet for de personer, som de beskytter, er i fare, har de tilladelse til at åbne ild, siger general Le Ray til Franceinfo Radio.

Adskillige tusinde franske soldater fra 'Operation Sentinelle' vil blive placeret foran talrige officielle bygninger og andre vigtige steder for at beskytte mod plyndring og hærværk.

Sidste lørdag var der omfattende uroligheder og store ødelæggelser i forbindelse med De Gule Vestes demonstration i Paris. Her blev banker og diverse butikker og restauranter plyndret og brændt ned.

Planen om at have soldater placeret foran vigtige bygninger i Paris har skabt politisk debat i Frankrig og stillet spørgsmålstegn ved, om militæret har den rette træning og de rette våben til klare denne politi-opgave.