Fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Tunesien

Man skal fra nu af have en rigtig god grund, hvis man vil rejse til Tunesien

Det danske udenrigsministerium fraråder nu alle ikke-nødvendige rejer til Tunesien.

Det gør de, da landet har indkørt nye karantæneregler for personer, der rejser til Tuniesien fra Danmark, oplyser Udenrigsministeriet.

'Tunesien opfylder kriterier for lave smittetal, men vi fraråder nu alle ikke-nødvendige rejser til Tunesien, fordi der er indført karantæneregler for personer, der rejser til Tunesien fra Danmark.'

'Hvis du allerede opholder dig i Tunesien, kan du blive i Tunesien. Hvis du fremover vælger at rejse til Tunesien, bør du orientere dig om lokale restriktioner forud for rejsen,' oplyser Udenrigsministeriet i den opdaterede rejseguide for Tunesien.

Kommer man til Danmark fra Tunesien, behøver man ikke gå i 14-dages karantæne

Hjemmekarantæne

Tidligere fredag aften blev det meldt ud, at Udenrigsministeriet også fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Letland.

Letland har nemlig også indført nye regler for indrejse i Letland fra Danmark. Gør man det, skal man i 14-dages hjemmekarantæne.

Samtidigt oplyste Udenrigsministeriet, at Estland ændrer deres karantæneregler for indrejse fra Danmark på mandag - men de fraråder ikke unødvendige rejse til landet endnu.