Fredag bød på flest lyntest i år - rekordfå var positive

Der blev fredag foretaget 43.483 lyntest blandt de fire udbydere, der tester for det offentlige. Det er højeste antal lyntest på én dag i 2021.

Det viser tal fra de fire selskaber Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink.

90 lyntest var positive, hvilket svarer til en positivprocent på 0,21.

Det er for begge tals vedkommende det laveste i år og også de syv uger, lyntest har været en del af den danske teststrategi.

De fire udbydere kan teste 100.000 om dagen, og dermed er det stadig mindre end halvdelen af kapaciteten, der er brugt fredag.

Fra på mandag er der kun to udbydere af lyntest. Carelink skal stå for lyntest i Region Syddanmark, mens SOS International har vundet udbuddet af opgaven i de øvrige fire regioner.

I modsætning til nu er der et krav fra det offentlige om, at 60.000 af de daglige lyntest skal være mobile - altså udkørende - mens der skal kunne foretages 40.000 lyntest i faste testcentre.

Det er aftalt, at plejehjem skal være hovedprioriteten de næste 14 dage for de mobile kviktest.

Det har regeringen aftalt med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) efter et møde fredag. Det oplyste KL i en pressemeddelelse fredag.

Det har i månedsvis været omdiskuteret, hvor pålidelige lyntest er.

Blandt fagfolk er der også stor uenighed om, hvor anvendelige testene er sammenlignet med de pcr-test, der bruges i de offentlige testcentre.

I denne uge blev der offentliggjort resultater af et stort dansk studie, som Rigshospitalet har stået i spidsen for, hvor man har undersøgt lyntest og pcr-test over for hinanden.

Resultaterne viser, at lyntest fanger 70 procent af de coronapositive, som pcr-testen fanger.

For personer med symptomer fangede lyntesten 78,8 procent af de coronapositive. For personer uden symptomer var tallet derimod kun 49,2 procent.

Studiet er endnu ikke fagfællebedømt, så forskerne bag understreger, at resultaterne skal tages med forbehold. Ved en fagfællebedømmelse gennemgår uvildige forskere resultaterne for at sikre deres pålidelighed.