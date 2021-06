Fredag graves mink op i Kølvrå - varmen kan give luftgener

Fredag begynder opgravningen af mink ved den midtjyske by Kølvrå. Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Det varme vejr de kommende dage kan dog volde problemer, fortæller indsatschef Kasper Klintø.

- Vi gør, hvad vi kan for at minimere generne, og entreprenøren graver ikke flere mink op ad gangen, end vognmanden kan køre væk stort set med det samme, siger han i meddelelsen.

Der er begravet omkring 13.000 ton mink - heraf omkring 7000 ton ved Kølvrå.

Det skete i november sidste år, efter at regeringen besluttede, at alle danske mink skulle aflives.

Det skyldtes blandt andet frygt for, at et muteret coronavirus, der blev set i mink, frygtedes at udgøre en trussel mod coronavaccinerne.

I december blev det dog besluttet, at minkene skulle graves op igen. I maj begyndte arbejdet i Nørre Felding syd for Holstebro.

Nu er turen altså kommet til den andet begravelsessted - ved Kølvrå. Her forventes arbejdet at være færdigt i midten af juli.