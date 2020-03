Fredagsbønnen aflyst: - Det er trist

Muslimske trossamfund landet over aflyser fredagsbøn, efter regeringen onsdag aften iværksatte særlige corona-tiltag

Muslimske trossamfund landet over afblæser fredagsbønnen i morgen og indtil andet er meldt ud fra myndighedernes side som følge af myndighedernes forsøg på at afdæmpe coronasmitten.

Det bekræfter en række moskeer over for Ekstra Bladet og på Facebook.

Yehia Abou-Lebde, der er formand for Det Islamiske Trossamfund Fyn kalder det en ’trist’ omstændighed.

- Vi følger myndighedernes anvisninger og tænker først og fremmest på vores medborgere og medmennesker.

- Det er trist, at vi ikke kan holde fredagsbøn, men det er også trist, at børn ikke kan komme i skole, og at det offentlige har måttet lukke ned.

- Det sårer os alle sammen, men sikkerheden er det vigtigste, siger han.

Brian Arly Jacobsen, der er religionsforsker på Københavns Universitet, har tidligere udtalt, at der i 2019 var omkring 320.000 muslimer i Danmark svarende til 5,5 procent af den danske befolkning.

Bestyrelsen i paraplyorganisationen Det Islamiske Trossamfund meddeler på trossamfundets Facebook-profil, at man også har indstillet undervisning på en række islam-skoler.

Ligeledes opfordres der til, at der ikke bør være mere end ti til stede ved indgåelse af ægteskabskontrakter, og at man foretager de daglige bønner i hjemmet.

Udover myndighedernes anvisninger er fredagsbønnens aflysning ifølge skrivelsen baseret på profetens ord om, at ’en syg bør ikke være sammen med en rask”, og at ’religion skal ikke medføre skade, og ingen bør gøre skade’.

Aflysningen af fredagsbønnen gælder også Det Islamiske Trossamfund Aarhus, hvor den omstridte Grimhøjmoskeen hører til, ligesom flere københavnske mosker, heriblandt Iman Ali Moskeen, Dansk Islamisk Center og Det Islamiske Forbund, har aflyst fredagsbønnen.