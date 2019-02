Freder omstridt Falck-spindoktor

Københavns Lufthavne holder fast i kommunikationsdirektør Peter Goll, selv om denne indrømmer, at han er gået over stregen

At spindoktoreren Peter Goll udråbes til mastermind bag den spinkrig, som Falck i 2014 søsatte mod konkurrenten Bios, er tilsyneladende ikke noget problem for Københavns Lufthavn.

Ekstra Bladet har spurgt selskabet, hvad det mener om, at Peter Goll af Berlingske udnævnes til at være den centrale person i setuppet.

I en skriftlig kommentarer sendt fra presseafdelingen i Københavns Lufthavn, skriver Thomas Woldbye, adm. direktør for Københavns Lufthavn:

Åbenhed og ærlighed

'I CPH vægter vi værdier som partnerskab, åbenhed og ærlighed som helt afgørende og vi har tillid til, at alle medarbejdere lever op til det. Sagen mellem Falck og konkurrencemyndighederne var kendt og har naturligvis også været det, da vi ansatte Peter Goll i CPH. Vi har taget Peter Golls forklaring om sagen og hans rolle i den til efterretning, og har tillid til den.'

Peter Goll havde titel af vicepresident, mens han var i Falck, og han blev ansat i 2014. I Berlingske formulereres hans rolle således:

'Peter Goll blev ansat kort tid efter, at Falck havde tabt udbuddet om ambulancedrift til Bios, og ifølge Berlingskes oplysninger blev han hentet ind for at spidse pennen i den modkampagne, Falck planlagde at fremture med. Peter Goll skulle ifølge flere kilder være manden bag den masterplan, der mundede ud i de mange aktiviteter, Konkurrencestyrelsen stempler som 'ekskluderende''.

Handlede med følelserne

Stort set alle danskere indbetaler pension til ATP, som netop er en af storaktionærerne i Københavns Lufthavn. Men selv om ATP beskriver sig selv som 'aktiv' aktionær med 'vi tager ansvar' som værdi, er det heller ikke her, at der bliver lagt pres på Peter Goll. I en skriftlig kommentar lyder det:

'Vi er trygge ved at sagen håndteres af ledelsen', siger Stephan Ghisler-Solvang, pressechef i ATP, i en mail til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at komme igennem til Peter Goll. På en sms skriver han:

'Jeg har lavet en opdatering på Facebook med mine kommentarer til sagen. Jeg kan pga. min tavshedspligt ifht. Falck ikke sige yderligere om den.'

Ekstra Bladet har spurgt Peter Goll, hvad det er for en tavshedspligt, han henviser til. Men det har han ikke svaret på.

Tilsyneladende har Peter Goll dog haft svært ved at holde følelser og fornuft adskilt - det er i hvert fald, hvad han undskylder sig med på Facebook:

'Det var en sag, der fik lov at fylde alt for meget i Falcks organisation, og der blev handlet for meget med følelserne frem for med fornuften. Nogle ting er klart over stregen. På andre områder blev tungen heldigvis holdt lige i munden. Jeg er for mit eget vedkommende helt sikker på, at jeg har overholdt alle regler og love. Jeg er også sikker på, at jeg kun har været med til at videregive korrekte og dokumenterbare oplysninger.'

Ekstra Bladet har bedt Falck oplyse, hvad der egentlig foregik i krigen mod Bios. Selskabet er endnu ikke vendt tilbage.