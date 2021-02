Fredericianerne om borgmester-skandale - Det er skuffende

Hvis borgerne i Fredericia føler sig rundtossede, så er det med god grund. Svingdøren til byens rådhus har nemlig snurret voldsomt siden Ekstra Bladet begyndte at grave i uregelmæssighederne omkring den socialdemokratiske bykonge, Jacob Bjerregaards ’heldige’ køb af en byggegrund i strid med reglerne.

I december meddelte Bjerregaard, at han trak sig ved årsskiftet – og allerede 6. januar blev kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe fritaget for tjeneste og sendt hjem med øjeblikkelig virkning.

Tirsdag i denne uge blev kommunens økonomi- og personalechef, Tommy Abildgaard, også fritaget for tjeneste – og i næste uge ventes resultatet af en advokatundersøgelse, som har kulegravet forholdene om blandt andet borgmesterens byggegrund og byggetilladelse, som blev givet strid med reglerne.

Borgmesteren kalder selv sit køb af grunden på Argentinervej for 'heldigt'.

Dermed har Fredericia oplevet sin anden borgmester- og forvaltningsskandale siden 2013, hvor Thomas Banke måtte trække sig dybt skandaliseret efter sager om kreditkort- og morfinmisbrug, identitetssvindel samt et hav af løgne.

Ekstra Bladets afsløringer har afdækket, hvordan borgmesteren – med absolut socialdemokratisk flertal i byrådet siden valget 2017 – har fået særbehandling i forbindelse med købet af en byggegrund for næsen af et lokalt par – og senere sparede op mod 300.000 kroner, da han fik udstedt byggetilladelse i strid med reglerne.

Nye Borgerlige: Kongen er faldet

Den tidligere DF'er, men nu medlem af Nye Borgerlige, Karsten Byrgesen, er stærk bekymret og meget træt af radiotavshed fra hovedpersonernes side.

- Socialdemokraterne har jo forgudet ham (tidligere borgmester Jacob Bjerregaard red.,) i mange år, og det vi ser nu, er, at kongen er faldet. Det er ikke sket på en sund måde, men det er sket på en måde, der sætter Fredericia som helhed i et rigtig dårlig lys, og det er bekymrende for fremtiden, siger Karsten Byrgesen (D).

En af de ting, som Karsten Byrgesen er meget træt af, er den manglende information.

- Som byrådsmedlem, men også som borger i Fredericia, synes jeg, at man har krav på at få at vide, hvad der er sket, siden der er to direktører og en borgmester, der ikke længere arbejder i huset. Det skal ikke kunne læses på avisforsiderne.

- Det her kommer til at koste tusindevis af timer fra højt betalte embedsmænd i kommunen for at rydde op. Det skal betales direkte af borgerne i Fredericia kommune, siger en Karsten Byrgesen til slut.

Hvis man stikker en finger i jorden på gaden nær byens rådhus, er de fleste, som Ekstra Bladet snakket med, skuffet.

Ord som kaos, ærgelse og manglende kort på bordet, er noget, som de sydjyske borgere siger.

Det er skuffende

Jane Lishvad fra Fredericia er mildt sagt skuffet.

- Jeg er skuffet over ham - meget skuffet. Jeg synes, at han var en god borgmester, så det har overrasket mig meget, det der er kommet frem.

- Jeg synes virkelig, at han havde sådan et godt image her i byen, så jeg havde ikke gættet at det lå til ham

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Ikke dømt endnu

Ifølge Ole Asmussen skal man passe på med dømme den tidligere borgmester, før han rent faktisk er dømt.

- Det er selvfølgelig træls, at der er uro. Og hvis der er nogen, som har taget af kassen, er det forkert. Men set med mine øjne, bliver man nødt til at vide helt nøjagtig, hvad der er sket.

- Vi kan jo allesammen læse aviser, men manden er jo nødt til at være dømt, før vi borgere kan dømme ham.

- Siden han er kommet som borgmester, synes jeg, at der er sket en masse positive ting her i byen, og derfor er det da også ekstra ærgerligt, hvad der skulle være sket, siger Ole Asmussen.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Ærgerlig afslutning

Gerda Klement sidder med sin familie foran rådhuset.

- Jeg synes virkelig, at det er ærgerligt det skal slutte sådan her, for han har gjort et fint stykke arbejde, synes jeg. Men vi borgere ved jo heller ingenting. Vi aner ikke, hvad der ligger bag alt det her.

- Hvis det er hold i det, og han har gjort noget forkert, så er det jo for dumt. Men jeg glæder mig til, der kommer nogle kort på bordet, og vi får at vide, hvad der egentlig er sket.