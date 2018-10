Frem med hue og vanter: Nu kommer kulden

Det danske efterår har indtil videre vist sig fra sin pæne side, men det er snart slut.

Fra weekenden blæser der nemlig kold luft ind over landet, og det betyder, at temperaturerne bliver derefter.

- Vi får en pæn, bastant kold luft ned over landet fra på lørdag, og det betyder at temperaturerne gradvist kryber nedad og faktisk om søndagen har svært ved at komme meget over fem grader, siger meteorolog Steen Hermansen fra DMI.

Uge 44 byder på vådt og blæsende vejr med risiko for slud i den nordvestlige del af landet frem til onsdag, hvor det bliver mere tørt og varmere med temperaturer mellem fem og ti grader.

Tirsdag kommer dog til at trække tænder ud, da der i løbet af dagen kan falde op til 20-30 mm nedbør, svarende til flere ugers regn, fortæller Steen Hermansen.

Uge 45 og 46 kunne byde på en tidlig start på vinteren, men det er der intet, der tyder på ifølge meteorologen.

Noget andet, der hører sæsonen til, er efterårsstorme. Ifølge Steen Hermansen er der ingen udsigt til storm lige nu.

- Men lidt hen i november kunne det godt tyde på, at vi igen skal have nogle lidt kraftigere lavtryk ond over os, men det er endnu for tidligt at sige, om det bliver til noget, lyder det.