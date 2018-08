Frem med paraplyen: Her falder 25 millimeter regn de kommende timer

De næste par dage bliver regnfulde - men et sted kan de se frem til en ganske varm begyndelse på uge, lover DMI

En tæppe af silende regn rammer i disse timer Danmark:

- Umiddelbart ser det ud til, at den nordligste del af Jylland ved Vendsyssel nok slipper for regn i dag og i nat, men regnen kan måske nå derop i morgen, forklarer Thyge Rasmussen, der er vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut.

- Men resten af landet får regn, som fortsætter aftenen og natten igennem.

- Ud på natten forventer vi, at det trækker nordpå, så det igen bliver tørvejr i den sydlige del af landet.

- Hvor meget regn forventer I, at vi får?

- Centralt i landet hen over Midtjylland og Nordsjælland kan man godt få 20-25 millimeter, men der falder mindre mængde nord og syd for den stribe, som dannes hen over landet.

- Og hvad med de kommende dage?

- Det bliver ikke lige meget regn de kommende dage, men vi kan godt få regn og torden natten til tirsdag. Her kan det lokalt blive ret kraftigt i særlige den sydlige og østlige del af landet.

- Men de følgende dage er det mest regn i mindre mængder. Så det er kraftigst her de første par dage, forventer Thyge Rasmussen.

Sådan så det allerede torsdag ud ved Smukfest i Skanderborg, der søndag fortsat er præget af regnvejret. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Her får de 25 grader

Temperaturerne kommer også til at variere en del:

- I morgen, når regnen har sluppet de sydlige egne, kommer der relativ varm luft op, som på Sydsjælland og Lolland-Falster giver 25 graders varme, mens man måske ligger på 16-17 grader i det nordligste Jylland, når det stadig regner.

