Frem med parasol og solcreme: Skønt vejr i vente

Grå skyer har længe spillet et puds i luftrummet over Danmark, men denne weekend bliver lun og solrig - endda i et omfang, hvor DMI anbefaler solcreme, hvis du er så modig at finde dine støvede stumpebukser frem.

Det var ellers en kold morgen, som danskerne vågnede op til.

- Nogle der vil mene, at weekenden er startet halvkøligt og med tåge, siger Jens Lindskjold, vagthavende metrolog ved DMI.

- Men i løbet af et par timer bliver der skyfrit i store dele af Sjælland og Nordjylland.

Han fortæller, at sønderjyderne fra morgenstunden stadig kommer til at døje med et skydække.

- Men i løbet af eftermiddagen bryder det op, og så får de også solen at se.

- Solcreme, for pokker

Jens Lindskjold fortæller, at temperaturen vil bevæge sig op på 12-13 grader lørdag, men at der bliver endnu lunere søndag. Dertil kommer han med et moderligt råd.

- Påskedag venter rigtig meget solskin og temperaturer, som kan bevæge sig op på 15 grader. Så der bliver vejr til shorts og t-shirt. Så husk solcreme, for pokker, man skal ikke være ude længe, før solen driller.

- Er det ikke lidt overdrevent med solcreme?

- Nej, siger metrologen.

Ikke Daisys skyld

Hvis flagene på din lokale busforbindelse endnu ikke har påmindet dig det, så er 16. april er Hendes Majestæt Dronning Margrethe II's 82 års fødselsdag.

Stort tillykke herfra.

Dertil fylder musikeren Akon og basketballlegenden Kareem Abdul-Jabbar år, men ingen af de tre ovenstående fortjener en hyldest for det gode vejr.

- At solen skinner i dag er selvfølgelig ikke Dronningens skyld, men hvis man fylder år i april, er der oftere solskin end så mange andre måneder. Det er en tør måned med de færreste skyer på året, siger Jens Lindskjold.