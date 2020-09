Frem med solbriller og shorts igen: Op til 27 grader

Lykkes det at runde 25 grader, så vil dagen i dag er være 2020's sommerdag nummer 33.

Men det er ikke på vej i skole eller på arbejde, at du vil mærke solen brage ned på dig.

- Dagen starter med tåge flere steder, og vi skal faktisk et godt stykke op ad formiddagen, før solen bryder igennem skydækket, lyder det fra vagthavende meteorolog hos DMI, Trine Pedersen.

- Når det først sker, så kommer vi altså op på 20-25 grader. Vi kommer til at få markant mindre vind end i går, så det bliver rigtig behageligt og sommerligt.

- Og faktisk bliver det endnu varmere i morgen, tirsdag. Her vil det blive 22-25 grader, og lokalt vil man endda kunne komme helt op på 27 grader, spår hun.

Vender hurtigt

Årsagen til det varme sensommervejr er et højtryk, der ligger over det europæiske kontinent, hvilket gør, at vi får den sydeuropæiske, varme luft op til os.

Det gode vejr er dog en stakket frist, advarer meteorologen.

- Allerede onsdag vender det, når vinden drejer om i nord. Så får vi et temperaturdyk og rammer cirka 15 grader, og torsdag-fredag vil vi også ligge og rode rundt nede omkring de 16-17 grader.

- Dog er der ikke udsigt til regn overhovedet i denne uge, siger vagthavende meteorolog fra DMI, Trine Pedersen.