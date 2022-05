Frem med solcremen: Solrig weekend i vente

Måske du ikke var svært begejstret, da du rullede gardinerne fra lørdag morgen og så skyer og småregn på den anden side af ruden. Men der er ingen grund til bekymring.

Vi kan nemlig igen byde solen velkommen, når det i løbet af formiddagen klarer op fra nordvest. Og ikke nok med at det meste af landet - med undtagelse af Bornholm - får sol, så får vi også mellem 14 og 17 grader de fleste steder.

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Steen Hermansen til Ekstra Bladet.

Bør begynde at tænke på solcremen

- Der venter os en rigtig fin dag, når skyerne, der driller os her til morgen, er væk. Vind er der ikke voldsomt meget af, den er let til frisk, og de få dryp, der undtagelsesvist ses lige nu, forventer vi, aftager om en times tid, fortæller han omkring klokken ni lørdag morgen.

Og ikke nok med at vejret lørdag bliver godt - det fortsætter resten af weekenden og ind i starten af næste uge.

- Vi er faktisk ved at være oppe i et spektrum, hvor man skal begynde at tænke på solcremen, fortæller Steen Hermansen.

UV-indekset kommer nemlig til at ligge på lige under fem, og ifølge Hermansen skal man begynde at tænke på at smørre solcreme på, når det når op på fire.

- Jeg synes i hvert fald selv, at med min gennemsnitlige danske hud, der begynder solen at bide lidt i kinderne allerede. Så er man ude i en time - eller en halv time afhængig af ens hud - vil jeg mene, at man gør klogt i at huske solcremen.

Vender tirsdag

Ifølge meteorologen skal vi frem til tirsdag, før vejret begynder at vende til det mere kedelige.

- Weekenden har vi reddet med solskin og gode temperaturer. Der venter os en rigtig pæn søndag, og så starter næste uge også i den gode ende.

- Man skal nok sørge for at nyde det lidt, for fra tirsdag og onsdag begynder det at blive lidt ustadigt. Der får vi noget regn - men det er der nok også nogle, der er glade for.

Hvis man skulle føle sig fristet til at tage et smut på stranden for at nyde solens stråler, påpeger meteorologen, at man vil gøre klogt i at finde en syd- eller østvendt kyst.

Ved de vestvendte kyster er der nemlig risiko for hård vind, så der er det med at finde det gode overtøj frem, hvis man vil ud og luftes.