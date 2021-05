Fremlægger skattepapirer: Stor nedgang

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har mandag offentliggjort sin skatteopgørelse og dermed genoptaget en tradition, som Donald Trump er den eneste præsident, der har brudt siden Watergate-skandalen.

Det skriver BBC.

- Jeg forventer, at vi fortsat vil offentliggøre præsidentens skatteopgørelse, som enhver præsident burde gøre, sagde pressesekretær for det Hvide Hus Jen Psaki mandag ifølge BBC.

Skatteopgørelsen viser, at Biden og hans kone har tjent 3.698.490 millioner kroner i 2020, hvoraf næsten en million af dem er betalt i skat. Den viser samtidig, at præsidenten og førstedamens indkomst er faldet betydeligt i forhold til 2019, hvor parrets indkomst var knap seks millioner kroner eller 985.223 amerikanske dollar.

Deres fælles indkomst i 2019 kom primært fra taler, bogsalg og stillinger på forskellige højere uddannelsesinstitutioner, skriver BBC. Det betyder, at indkomsten er faldet med 377.887 amerikanske dollar fra 2019 til 2020, eller hvad der svarer til 2.300.538,27 danske kroner.

Gammel tradition

Ingen amerikanske præsidenter udover Donald Trump har nægtet at offentliggøre sin private skatteopgørelse siden Watergate-skandalen i 1972. Ekspræsidentens argument har siden været, at han ikke har været i stand til at offentliggøre tallene, da hans skatteopgørelse har været underlagt en undersøgelse af den amerikanske skattestyrelse.

I øjeblikket er Joe Bidens løn ifølge BBC på 400.000 amerikanske dollar årligt, eller hvad der svarer til knap to en halv millioner korner.