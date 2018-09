Fremmed afleverede 'Bob Marley' ved dyreværn: Ingen kunne se hvilket dyr det var

Da et gråt dyr – der senere har fået øgenavnet Bob Marley – blev efterladt i et bur ved døren til dyreværnet Douglas County Animal Care & Services i den amerikanske stat Nevada, var det næsten umuligt for de ansatte at se, hvilken type, der var tale om.

Først, da de åbnede den alt for lille transport-kasse, den uden forklaring var blevet efterladt i, gik det op for dem, at der var tale om en ekstremt overvægtig kat, helt filtret ind i skidt og pels.

Det skriver blandt andre dyreelsker-sitet The Dodo.

Først, da katten var kommet ud af sin kasse, kunne de på hovedet se, at detr var tale om en kat. Foto: Douglas County Animal Care & Services

Vægten af den tunge pels efterlod dyreværnets nye beboer i store smerter, så de ansattes første prioritet var at lette ham for det pelsede ’fængsel’.

- Jeg gætter på, at hvor han end var, så havde han sin mad og sit vand lige foran sig, siger Liz Begovich, supervisor hos dyreværnet.

- Der var simpelthen ingen måde, han kunne bevæge sig på.

Kat på kur

Så de ansatte bedøvede den tyngede kat og barberede intet mindre end to kilo dreadlocks væk.

Billeder af ’Bob Marley’ viser nu den vilde forvandling.

'Bob Marley' mangler nu bare at tabe sig og at komme hjem til sin nye familie. Foto: Douglas County Animal Care & Services

Men en tæt barbering var desværre ikke nok til at løse alle den stakkels kats problemer, før den var stadig ekstremt overvægtig. Derfor får han nu tilstrækkeligt med motion og har fået en sund kostplan.

Og nu har den endda fundet en familie, der vil tage sig af ham resten af hans ni katteliv.

’Denne dreng har sådan en kærlig personlighed og han nyder sin mulighed for at bevæge sig frit igen, skriver Douglas County Animal Care & Services på deres Facebook-side.