Fremmede børn mobbede Silas i zoo: Nu har hans mor fået nok

12-årige Silas Roest blev udsat for grov mobning, da han onsdag var i København Zoo med sin mor

Hånlige grin, fingre der pegede, børn der fniste og lavede bræklyde var bare nogle af de ydmygende handlinger, som Silas Roest blev udsat for, da han tirsdag var i København Zoo.

12-årige Silas lider af den sjældne sygdom Crouzon Syndrom, der er arvelig og medfører misdannelser i kraniet og ansigtet. Den påvirker ikke hans hjerne og intelligens, og derfor har han tanker og følelser som alle andre børn på hans alder.

Silas har gennem sit 12 år lange liv gennemgået ikke mindre end 30 operationer. Privatfoto

Han havde glædet sig til at se de nye pandaer, men det der skulle have været en hyggelig dag med mor Malene blev ødelagt af flere forskellige grupper af børn, der også var i Zoo.

- Vi oplevede gentagne gange, at andre børn sagde grimme ting, lavede grimme hentydninger og gestikulationer til Silas. De hev fat i deres kammerater som om, han er et omvandrende freakshow og griner af ham, når de ser ham, siger Malene Ramsing Roest til Ekstra Bladet dagen efter episoden.

Silas er god til, når folk spørger ind til hans udseende, at fortælle dem, at han også er god til andre ting. F.eks. at spille Fortnite eller lege med Lego, fortæller hans mor. Privatfoto

'Surt opstød'

Malene tog kontakt til de pædagoger, der var ansvarlige for børnene, der straks fik sat en stopper for mobningen. Tirsdag aften satte hun sig til tasterne og lagde et opslag ud på Facebook, hvor hun fortalte om den kedelige oplevelse i Zoo.

- Jeg blev rigtig ked af det, over at min søn ikke kan gå ti skridt uden, at folk gør nar. Der var en, der sagde; hvordan kan man være så grim? Det gør ondt på en mor, fortæller Malene Ramsing Roest.

- Når jeg kan se, at der kan opstå et problem, så prøver jeg at aflede hans opmærksomhed, fortæller Silas' mor Malene. Privatfoto

I opslaget kommer Malene med en opsang til forældre og pædagoger om at tage en snak med deres børn om, hvordan man omgåes med mennesker, der ser anderledes ud end en selv:

- Jeg synes, det er på tide, at forældre tager en snak med deres børn om, at der skal være plads til alle, og at bare fordi man ser anderledes ud, så er der ikke nogen, der har fortjent at blive behandlet på den måde.

Silas sammen med sine forældre. Privatfoto

- Kom og spørg

Malene fortæller, at familien ofte støder på folk, der undrer sig over, hvorfor Silas ser anderledes ud. Men det er ikke alle, der er lige gode til at spørge ind på en ordentlig måde, og tirsdag fik hun altså nok.

- De fleste børn ved jo godt, at det er forkert, når de gør grin af Silas, og når jeg tager dem i det, så bliver de også flove og kigger ned på deres sko.

- Hvis man er nysgerrig, så er det helt i orden at komme og spørge Silas, hvorfor han ser ud, som han gør. Og hvis man ikke selv tør, så er det også i orden, hvis man får en voksen til at spørge for sig, fortæller Malene.

