'Fremmede kom for at have sex med mig': Grunden chokerede hende

Sharon Thompson troede, at hun var i et lykkeligt forhold. Der tog hun grueligt fejl

En kvinde fra Birmingham har i et eksklusivt interview med Mirror afsløret, hvordan hundredvis af fremmede dukkede op ved hendes hus, efter at hendes kæreste i al hemmelighed havde filmet hende nøgen og lagt billederne ud på forskellige pornosider.

Det gør hun efter sagen mod kæresten Darren Rowe er afsluttet ved retten.

Sharon Thompson på 40 år havde ingen idé om, at hendes kæreste havde brugt både hendes navn og billeder til at have samtaler med fremmede mænd online i mere end et år.

Darren Rowe havde gemt kameraer rundt omkring i huset, som han brugte til at filme kæresten, selv da hun var gravid med deres fælles barn.

Han blev arresteret efter politiet sporede IP-adresserne fra de sex-hjemmesider, hvor billederne af Sharon blev delt. Politiet blev på den måde ledt til et hus, hvor Darren havde arbejdet med håndværker, og hvor han havde brugt computeren i huset til at udnytte sin kæreste.

Darren slipper for fængsel, efter at have hængt sin kæreste ud på adskillige sex-hjemmesider. Foto: West Midlands Police

Han blev dømt for at dele private, seksuelle billeder og film uden samtykke og for at ville skade Sharon med billederne. Det blev dog kun til en toårig betinget dom.

Troede hun var i et godt forhold

Derfor deler Sharon også sin historie nu, efter at være blevet skuffet over dommen.

- Jeg troede, at jeg var i et lykkeligt forhold, men jeg levede med en pervers stodder. Jeg har stadig ingen idé om, hvorfor han gjorde det. Det eneste jeg er helt sikke på er, at han er en farlig seksuel forbryder, der hører til bag tremmer.

Sharons bror mødte Darren Rowe, da de to gik i folkeskole sammen.

Flere år senere sendte Darren en besked til moderen til tre, hvor han inviterede hende ud.

- Jeg var en alenemor med to børn på det tidspunkt, og jeg var klar til at møde en ny.

De flyttede hurtigt sammen og året efter fandt Sharon ud af, at hun var gravid og ventede sig en lille pige.

Da Sharon var otte måneder henne bankede en fremmed på hendes dør, men han forsvandt hurtigt igen, da han så hendes bule på maven.

En måned senere fødte hun parrets datter.

Flere hundrede kontaktede hende

Tre uger efter fødslen begyndte der at komme flere og flere mænd til hendes dør.

- Jeg var meget skræmt. I løbet af ti timer kom der tolv mænd og bankede på min dør. De løb alle sammen, da de så, at jeg havde en baby. Da den trettende mand ringede på, bad jeg ham fortælle, hvad det hele handlede om. Han sagde, at han var kommet for at have sex med mig, fordi jeg havde givet ham mit navn og adresse på en sex-hjemmeside.

Sharon forstod ikke, hvad manden mente.

Hun skyndte sig at ringe til politiet, der fortalte hende, at hun skulle låse sin dør, og at de ville se på det.

- Jeg var hysterisk, og Darren var der til at trøste mig.

Over de næste seks måneder kom der over 100 beskeder fra fremmede mænd på Sharons sociale medier.

Alle beskederne sagde tak for billederne og spurgte hende, hvornår de skulle mødes til sex.

- Jeg græd hver dag, og jeg var desperat for at finde ud af, hvem der stod bag. Mændene blev ved med at dukke op hjemme hos mig, og jeg blev nervøs for mine børns sikkerhed.

Afslørede kæresten

Da politiet afslørede, hvem der stod bag hele Sharons helvede, brød hun sammen.

- En politibetjent kom ind og stirrede på Darren og sagde 'det har været dig hele tiden'. Jeg kiggede på Darren, han sagde ikke noget. Mit hjerte sank i brystet, og jeg faldt om på gulvet, mens jeg græd. Jeg havde lyst til at kaste op.

Efter arrestationen af Darren fandt Sharon flere mobiltelefoner i kærestens varevogn, som politiet opdagede var fuld af nøgenbilleder.

- Efter han havde sendt de her mænd billeder, har han givet dem vores adresse og sendt dem hjem til mig. Jeg kan ikke fatte, at faderen til mit barn kunne gøre det her.

Sharon er også meget skuffet over dommen.

- Det gør mig vred, at han ikke skal i fængsel. Det gør mig også vred, at folk siger, det her er en sag om 'hævn-porno', der var ingen hævn. Jeg var i et skønt forhold, da det her skete. Jeg havde ingen idé om, hvad der skete.