Fremover skal kun syge testes for corona

Der er kontrol med epidemien, og derfor lempes der nu på anbefalingerne for, hvornår man behøver at blive testet for corona.

Fremadrettet bør man kun lade sig teste i situationer, 'hvor et testsvar kan have betydning for behandling af covid-19', lyder det. Og det betyder altså, at nære og øvrige kontakter til personer med coronavirus ikke længere behøver at lade sig teste.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen torsdag i en pressemeddelelse.

Der skal være en sundhedsfaglig grund

Lempelsen sker, i forbindelse med at smittetallene falder, og at antallet af indlagte er lavt og stabilt. Både vaccinationsindsatsen, immunitet efter omikronvariantens indtog og dét, at foråret er på vej, har været medvirkende til, at anbefalingerne nu lempes.

Enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg fortæller i pressemeddelelsen, at det nu kun giver mening at lade sig teste i situationer, hvor et testsvar kan 'give anledning til tidlig behandling'.

Personer i målgruppen for tidlig behandling kan være personer på 65 år og derover, samt andre personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19, herunder gravide.

- Det er derfor vigtigt, at den gruppe lader sig teste hurtigst muligt, hvis de får symptomer på covid-19 og føler sig syge, og at de kontakter egen læge, hvis de får en positiv test, udtaler Bolette Søborg.

Slut med test af nære kontakter

De nye anbefalinger betyder, at det for mange af os er ved at være slut med at lade os teste - også selvom man måtte have symptomer. Derfor er det også slut med at teste nære og øvrige kontakter.

- Når smitten tager af, vil bidraget til epidemikontrollen ved at teste kontakter til personer med covid-19 være begrænset. Derfor er der ikke længere behov for at anbefale test af nære og øvrige kontakter til personer med covid-19. Det vil sige, at de personer, som fremover testes positive for covid-19 af den ene eller anden grund, ikke længere behøver at tage kontakt til deres nære og øvrige kontakter, udtaler Bolette Søborg.

- De skal dog stadig følge Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger for selvisolation, tilføjer hun.

Sundhedsstyrelsen skriver, at der fortsat vil være tilfælde, hvor der kan være behov for at håndtere og begrænse smitteudbrud i sundhedsvæsnet og på plejehjem, hvor der opholder sig personer, som er særligt sårbare.

I de tilfælde vil det fortsat være nødvendigt med en aktiv smitteopsporing.