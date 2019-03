Fremragende fredagsvejr, men nattefrosten lurer

Opfordringen fra DMI lyder at nyde det gode fredagsvejr, inden det bliver koldt igen

Hvis du har en god flaske forårsbobler liggende, du gerne vil drikke i solen, så er det bare om at gøre det i dag.

Sådan lyder opfordringen fra DMI.

Fredagsvejret bliver nemlig både solrigt og lunt, mens de efterfølgende dage tegner en del koldere.

- Ja, i dag bliver det rigtigt vejr til at gå ud og få et par glas i Nyhavn eller nede ved åen, hvis man er fra Aarhus, lyder det begejstret fra DMIs vagtchef Frank Nielsen, der fortsætter:

- Det bliver nemlig både tørt og solrigt. De østvendte kyster kan regne med helt op til 15 grader. Sidder man lidt i læ for vinden, kan man rigtigt få forårsfornemmelser, siger han til Ekstra Bladet.

I de vestligste egne gør let til frisk vind dog, at man må nøjes med otte til 13 grader og samtidig gør den lette til friske vind, at det ikke helt føles lige så varmt.

Nattefrost igen

Allerede lørdag bliver det koldere.

- I løbet af natten til lørdag kommer der en den skyer og vinden tager lidt til. Det ligner ikke, at der kommer regn, og mod øst kan man også stadig gå ud fra, der kommer lidt sol, men det ligger lige på vippen pt. Temperaturerne bliver lidt lavere end i dag.

Og søndag bliver det endnu værre, hvis man hører til dem, der håber på, at foråret snart for alvor bider sig fast.

- Natten til søndag bliver det betydeligt koldere. Når man står op søndag kigger man måske ud og konstaterer, at solen skinner, men det snyder lidt, for det kommer til at føles rigtig koldt. Vi er heldige, hvis vi får otte til 10 grader, og det bliver samtidigt med en del vind, forklarer Frank Nielsen og fortsætter:

- Natten til mandag kommer der tilmed nattefrost. Vi forventer et sted mellem tre og fem minusgrader. Så weekenden er lidt det, jeg kalder 'snydevejr', forstået på den måde, at vinteren ikke rigtig slipper taget i os, selv om vi kortvarigt får fornemmelsen af forår.