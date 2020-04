Fri adgang til alkohol for unge under 18 i supermarked

I Salling Groups supermarkeder har unge under 18 indtil i dag let kunnet købe stærk alkohol i deres selvbetjeningskasser. Nu ændrer de praksis

Coronavirussen har medført nye procedurer i butikker landet over.

Også hos Salling Group, der driver supermarkedskæderne Bilka, Føtex og Netto.

De har i perioden med corona ikke været nødsaget til at lukke, men har indført en række procedurer for at mindske spredningen af coronavirussen.

En af disse ændringer havde dog en alvorlig bagside.

Det var nemlig blevet lettere at købe stærk alkohol som ung under 18 i Føtex og Bilkas selvbetjeningskasser.

Som en ekstra sikkerhed for Salling Groups medarbejdere havde de droppet en procedure, der plejede at sikre, at alkohol kun blev solgt på lovlig vis i deres selvbetjeningskasser.

Medarbejderne skulle før fysisk køre et nøglekort igennem selvbetjeningskassen, hver gang der blev købt alkohol. Det blev droppet og åbnede op for, at unge under 18 let kunne købe alkohol.

Ekstra Bladet blev gjort opmærksomme på problemet af en journaliststuderende fra SDU.

Føtex og Bilka er en del af Salling Group. De ejer derudover også Netto, der ikke bruger selvbetjeningskasser. Foto: Roar Paaske

Gennemførte tre køb

De journaliststuderende sendte mandag en 17-årig ind for at købe alkohol i tre af Salling Groups selvbetjeningskasser.

Føtex Vesterbro, Føtex Rosengårdscentret og Bilka på Niels Borhs Alle. Alle tre butikker i Odense.

I de tre butikker kom den 17-årige ud fra selvbetjeningskasserne med en flaske vodka.

Ekstra Bladet har set videomateriale, der beviser købene, hvor den unge mand på intet tidspunkt bliver spurgt om ID, heller ikke selv om en medarbejder må hjælpe med at gennemføre købet i den ene butik.

Noget, der altså ikke burde være muligt, eftersom aldersgrænsen for køb af stærk alkohol i Danmark er 18 år.

Ekstra Bladet har ved selvsyn onsdag kl. 13.36 undersøgt og konstateret, at advarslen ved køb af alkohol var blevet droppet som en del af de nye procedurer med at mindske smittespredningen af corona.

Det ene køb blev gennemført i Bilka i Rosengårdscentret, Odense. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Så må det forbydes

Fra politisk hold har man ikke megen fidus til den nye procedure, Salling Group indtil onsdag havde indført.

- Hvis det kan lade sig gøre, at købe alkohol uden at nogen holder øje med det, så er det forkert, og så skal det selvfølgelig ændres.

- Hvis ikke de kan styre det i selvbetjeningskasserne, så folk får tjekket ID, så må det forbydes og ske i kasser med personale, siger Liselotte Blixt, sundhedsfører for Dansk Folkeparti.

Sundhedsordføren gør samtidig opmærksom på, at Salling Group selv giver udtryk for, at de gerne vil begrænse unges adgang til alkohol og tobak.

- Men nu kan de jo blive klar over det, og så må de få det ændret, konstaterer Liselotte Blixt (DF).

Nu ændres praksis - igen

Ekstra Bladet har været i kontakt med Salling Groups pressetjeneste.

De har kunnet fortælle, at der ganske rigtigt har været en procedureændring ved køb af alkohol i deres selvbetjeningskasser.

- Det gjorde vi for at kunne holde afstand til flest mulige kunder af hensyn til alles sikkerhed. I denne periode har en supervisor ved scan-selv-kasserne i stedet skulle sørge for at spørge til ID manuelt, hvis de er i tvivl om en persons alder, ligesom man kender det fra en kiosk eller ved en almindelig kasse, skriver Salling Group i et skriftligt svar på Ekstra Bladets henvendelse.

Nu ændrer Salling Group igen procedure i Bilka og Føtex, hvor det er muligt at benytte selvbetjeningskasserne.

- Vi sætter sikkerheden først, og vi har nu tilført tilstrækkelige sikkerhedstiltag ved scan-selv-kasserne, så vi også kan gå tilbage til også at have den automatiske aldersverifikation igen – og derved ikke misse ID-tjek.

Ændringen skulle være sket onsdag middag i alle Føtex og Bilka'er, fortæller Salling Group.