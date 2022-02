Fri for restriktioner: Turisterne jubler

Turisterne er svært begejstrede for det restriktionsfrie Danmark

Tirsdag blev der sat punktum for coronarestriktionerne i Danmark, der som det første land i Europa nu ophæver disse.

Og det er en positiv overraskelse for turisterne langs Strøget og ved det populære Rundetårn.

Timingen for deres besøg er perfekt.

Du kan møde dem i videoen ovenfor.

Irtaza Hussain, Pakistan

- Jeg er kommet til København for at besøge nogle familiemedlemmer. Jeg ankom for tre dage siden, og jeg passer stadig på, men her er ingen restriktioner.

Adspurgt om han skal udnytte friheden og eventuelt få en par genstande indenbords i de sene nattetimer, er det kun det danske vejr, der holder ham tilbage.

- Ja, hvorfor ikke? Det kunne godt være, jeg skal ud i aften, men lige nu er det koldt, siger han med reference til den nedbør, der prægede København tirsdag eftermiddag.

Foto: Emil Agerskov

Tiffany Megwa, Texas, USA

- Jeg kom til Danmark i sidste uge for at besøge en veninde. Jeg har hørt, at restriktionerne er væk. Det er vildt, at alle gik med masker i går, og nu er de væk, siger hun.

Hun fortæller, at hun er imponeret over det danske fællesskab omkring corona, og hun mener, det er en holdindsats, der er årsag til, at vi åbner så hurtigt.

- Forhåbentlig skal jeg udnytte det i aften. Jeg skal ud at spise, siger amerikaneren.

Foto: Emil Agerskov

Tatiana Ghibach og Nasari Khalimonohic, Ukraine

- Vi er ikke kommet, fordi restriktionerne er væk, vi er kommet for at se byen. Men i nyhederne har jeg set, at der ingen restriktioner er, siger Nasari Khalimonohic.

Parret er kommet for at se på arkitekturen i København, men de fortæller, at genåbningen muligvis kan rykke planerne.

- Vi har et par dage her, så vi skal nok forsøge at komme forbi en natklub, siger han.

Foto: Emil Agerskov

Ainhoa Hinogosa, Miranda Gomez, Adila Avalca og Paula Contres, Spanien

En gruppe piger havde hørt om restriktionernes ophør, men gårsdagens bytur endte i en stor fuser.

- Vi gik ud i går, men stedet lukkede klokken 23.

- Hvad? De åbnede vel igen efter midnat?

- Virkelig? Øv. Vi skal hjem i aften, og vi har skole i morgen, så vi når ikke genåbningen.

De fortæller, at det er en stor vaneændring at gå rundt i byen uden at skulle iføre sig en maske.