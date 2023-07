Fri hver fredag? Her gør de det

Du kender det sikkert godt.

Nogle uger snegler dagene sig afsted, og udsigten til weekend kan føles lang.

Men på Sunset Boulevard skal medarbejderne ikke vente lige så længe på at kunne slå alarmen fra og nyde en stille formiddag derhjemme.

Virksomhedens administrerende direktør, Jens Broch, har nemlig indført fire dages arbejdsuge, hvilket betyder, at medarbejderne på Sunset Boulevard har fri hver fredag.

Det fortæller Jens Broch i Finans' podcast om ledelse 'Tjek ind'.

- Helt grundlæggende er det et opgør med tid. At kigge kritisk på den tid, vi er på arbejde. Hvordan kan vi skabe mere værdi, når vi er på arbejde og minimere den spild, der alt andet lige er, siger han.

Topchefen har omkring 1200 medarbejdere i virksomheden, og han håber på, at tiltaget og selve opgøret med tid kan være med til at sprede sig til andre virksomheder.

Fire dages arbejdsuge

En fire dages arbejdsuge har været på tale flere steder i landet.

Tidligere på året stemte en enig borgerrepræsentation i Københavns Kommune for, at dele af kommunens medarbejdere kan vælge at arbejde fire dage om ugen i stedet for fem.

Tiltaget vil træde i kraft i 2024 som en forsøgsordning.

Forhåbningen er, at arbejdslivet bliver mere attraktivt for medabrejdere.