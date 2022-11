Fri med løn for at se VM på borgernes regning

Cirka 700 medarbejdere på Frederiksberg Rådhus er blevet tilbudt at få fri med løn til at se Danmark-Tunesien

VM i fodbold er sparket i gang, og i dag skal det danske landshold for første gang i kamp, når Kasper Hjulmands tropper møder Tunesien klokken 14.

Det sætter et utal af arbejdsgivere og institutioner i et dilemma, for kampen bliver nemlig spillet i arbejdstiden for langt størstedelen af danskerne.

Så viser man kampen for sine ansatte, eller må de tage fri for at se den?

På Frederiksberg Rådhus er der ingen tvivl om, hvad man gør. Den skal ses i festsalen på Frederiksberg Rådhus, og det får medarbejderne ovenikøbet penge for.

De cirka 700 offentligt ansatte på rådhuset har fået et tilbud om at se kampen uden at arbejde - men de ansatte får stadig løn i de to timer og 15 minutter, som kampen forventes at vare.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kun på Frederiksberg

Situationen er en anden på Københavns Rådhus.

Annonce:

- Vi er til for borgerne. Derfor arrangerer vi heller ikke fodboldvisninger for medarbejdere i arbejdstiden, skriver en repræsentant fra Kultur- og fritidsforvaltningen i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Heller ikke i Aarhus får medarbejderne løn for at se fodbold.

- Aarhus Kommune giver ikke medarbejdere fri til at se landskampe eller anden sport, men arbejdet tilrettelægges altid lokalt, så man kan utvivlsomt finde steder, hvor en medarbejder eller to har aftalt med deres leder at holde tidligt fri for at se fodbold, skriver pressekonsulent i borgmestersekretariatet Lars Petersen.

Får ingen julegaver

Trods flere henvendelser har det ikke været muligt at få et interview med Frederiksbergs borgmester, Michael Vindfeldt (S).

Men kommunaldirektør i Frederiksberg Kommune Stig Henneberg har besvaret Ekstra Bladets spørgsmål på skrift.

Her lyder det, at Frederiksberg Kommune en gang imellem holder sociale arrangementer for at fremme medarbejdernes arbejdsglæde og samhørighed.

Annonce:

- Vi har som arbejdsgiver høje forventninger til vores medarbejderes arbejdsindsats og fleksibilitet året rundt. Derfor ønsker vi også at være en attraktiv arbejdsplads, hvor der en gang imellem er mulighed for at mødes med kollegerne om noget socialt. Det tror vi er godt givet ud på den lange bane for Frederiksberg Kommune, skriver Stig Henneberg.

- Hvordan vil I forsvare det over for skatteyderne?

- Ligesom andre arbejdsgivere afholder vi – fra tid til anden - sociale arrangementer for vores medarbejdere for at fremme arbejdsglæde og samhørighed. Medarbejderne i Frederiksberg Kommune får ikke nogen julegaver, og der er deltagerbetaling for julefrokoster.

- Har I hørt om andre kommuner eller skattefinansierede institutioner, der gør det samme, eller hvor kommer idéen fra?

- Frederiksberg Kommune har ikke nogen holdning til, hvad andre arbejdspladser gør. Vi har valgt at give vores medarbejdere mulighed for at følge Danmarks åbningskamp til VM sammen med deres kolleger på en storskærm - hvis det vel at mærke kan passes ind i forhold til deres arbejdsopgaver.

Annonce:

Er man ansat på Frederiksberg Rådhus og enten har valgt at boykotte slutrunden eller ingen interesse har i at se kampen, står det en frit for at arbejde videre. Og så giver man dermed også afkald på over to timer gratis arbejde.