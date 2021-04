Friheds-tørsten vandt over bøvlet

Forventningsglæden og sulten efter sjove oplevelser overvandt de bøvlede krav om en negativ coronatest foretaget højst 72 timer før fremmøde og andre restriktioner såsom afstandskrav og mundbind ved visse forlystelser, da Tivoli Friheden i udkanten af den smukke Marselisborg Skov i Aarhus slog dørene op for første gang i år skærtorsdag.

Sammenlignet med normale besøgstal på en første åbningsdag i påsken fra tiden før corona på 15-1700 gæster, så var de 1200, der fyldte forlystelsesparken ved åbningen 'ganske tilfredsstillende'.

- Vi havde ikke regnet med flere, så vi klager slet ikke, tværtimod, siger forlystelsesparkens direktør, Henrik Ragborg Olesen, til Ekstra Bladet.

På dette billede tilbage fra 2008 var Tivoli Frihedens administrerende direktør, Henrik Ragborg Olesen, allerede godt i gang med den positive udvikling for forlystelsesparken. Foto Ole Frederiksen

- Jeg tror, at både for os, der arbejder her, og for mange af gæsterne, føltes det, som når køer sættes på marken for første gang i foråret. Vi er bare glade for at kunne åbne, og glæden blev kun større af, at gæsterne også virkede tilfredse og, ikke mindst, fleksible i forhold til det besvær, som coronarestriktionerne fører med sig, tilføjer direktøren siden 2004, som indtil den første coronanedlukning i fjor stod i spidsen for lidt af en succeshistorie.

Musikprogram i baghånden

Indtil og med det sidste 'normale' kalenderår i 2019 registrerede Tivoli Friheden en støt stigning i antallet af gæster kulminerende med 636.000 i netop 2019. Det var en stigning på lidt over 400.000 gæster i forhold til direktørens debutår i 2004, da 235.000 gæster besøgte Aarhus' nu mest populære attraktion.

Men med coronakrisen fulgte et 2020, hvor parken blandt andet mistede hele foråret og først kunne åbne 28. maj samtidig med, at de populære, tilbagevendende 'Fed Fredag' koncerter med 175.000 besøgende i 2019 blev helt slettet fra 2020-kalenderen.

Vejret har på de første dage i påsken været fint til aktiviteter som at tage i Tivoli Friheden i Aarhus. Foto Ernst van Norde

- Vi har mundtlige og ikke-bindende aftaler med musikere parat, så vi forhåbentlig kan køre fuldt program med 'Fed Fredag' i sommermånederne, siger Henrik Ragborg Olesen, der inden han kom til den gamle forlystelsespark i de naturskønne omgivelser for 16-17 år siden, høstede professionelle erfaringer fra Fårup Sommerland, som må siges at være i samme coronaskrøbelige boldgade.

Dyr virus

I runde tal har corona kostet Tivoli Friheden 14 millioner kroner.

- Vi fik næsten halveret vores besøgstal fra 636.000 til 343.000 i 2020, og det kostede et underskud før skat på ni millioner kronre. Vi har i de senere år haft overskud på cirka fem millioner kroner, så det har gjort ondt, selvom vi heldigvis ikke er truet på livet økonomisk, siger Henrik Ragborg Olesen.

Der er oprettet et nødtestcenter tæt på hovedindgangen, hvor besøgende kan få foretaget en kviktest (antigentest) mod en betaling på 50 kroner. Det benyttede 39 personer sig af skærtorsdag. Samtlige resultater var negative. Foto Ernst van Norde

Det har således haft en vis betydning, at Tivoli Friheden er blevet coronakompenseret med otte millioner kroner, og at succeshistorien fra 2004 til 2019 har skabt et solidt økonomisk fundament.

- Der skal mere end en coronakrise til at få os ned med nakken både økonomisk og med tanke på motivationen for at få de gode, gamle dage tilbage hurtigst muligt, lyder det optimistisk fra den 58-årige direktør.

