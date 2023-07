Frihedskæmper-kontrakt skal redde tech-dronning

Et partnerskab i millionklassen med en 'frihedskæmper-organisation', betydelige pengegaver fra en hemmelig udenlandsk fond - og en udokumenteret eftergivelse af gæld for 450.000 kroner.

Sådan lyder vigtige ingredienser i en plan fra den skandaleramte iværksætter-komet Sahra-Josephine Hjorth, som skal redde hendes omstridte it-selskab Canopylab fra tvangsopløsning.

Det viser en 33 sider lang redegørelse fra Erhvervsstyrelsen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i. Mindst ti gange fremhæver styrelsen dog eksempler på, at ledelsen i Canopylab har brudt regnskabsloven i forsøget på at puste værdier og indtægter op.

Blodrødt underskud

Til august er det et år siden, at selskabet blev sendt til tvangsopløsning, fordi der ikke var indleveret årsregnskab for 2021 trods rykkerskrivelse fra myndighederne. Senere viste det sig, at den lovpligtige selskabskapital var forduftet i et blodrødt underskud på 13 millioner kroner.

Siden har Sahra-Josephine Hjorth og hendes mand - medstifter Christian Skræm Juul Jensen - med et hav af skiftende forklaringer og påstande om indtægter, tilgodehavender, afskrivninger, gaver og skjulte udenlandske datterselskaber forgæves forsøgt at overbevise Erhvervsstyrelsen og skifteretten om, at selskabskapitalen var tilbage på et lovligt niveau. Forhold, som Berlingske tidligere har beskrevet.

Bekæmper regimet i Vietnam

Men ifølge ægteparret ligger selskabets økonomiske frelse især i en lukrativ kontrakt med en organisation ved navn World Liberty Congress (WLC), som angiveligt er stiftet af mere end 30 dissidenter fra blandt andet Rusland, Kina, Tibet og Hongkong.

Målet er at støtte såkaldte 'frihedskæmpere' og bekæmpe regimer i udemokratiske lande som for eksempel Kina og Vietnam, hvor Canopylab ellers påstår at drive forretninger.

Canopylab er en af 15 såkaldte WLC-partnere. Som ofte før i et tæt parløb med Anders Fogh Rasmussens fond Alliance of Democracies Foundation, som også er WLC-partner.

Partnerskabet med frihedskæmperne i WLC er ifølge Sahra-Josephine Hjorth en guldrandet forretning, som skal redde Canopylab. Efter Ekstra Bladets henvendelse blev WLC's hjemmeside dog ryddet for indhold.

Umiddelbart støtter disse partnere altså WLC's aktiviteter. Men 13. december sidste år opjusterede Canopylab de økonomiske forventninger til regnskabsåret 2022. Målet var at undgå tvangsopløsning.

Milliongevinst på frihedskamp

Ifølge Erhvervsstyrelsen har Canopylab i opjusteringen 'indregnet en væsentlig indtægt på ca. XX mio. kr. fra World Liberty Congress'.

Det er Canopylab-stifterne, som har krævet beløbet undtaget aktindsigt. Ægteparret forsøgte ligeledes forgæves at få navnet på World Liberty Congress overstreget.

Videre skriver Erhvervsstyrelsen, at 'kontrakten med WLC ligeledes var den primære årsag til forøgelsen af tilgodehavender, idet XX mio. kr. af de XX mio. kr. vedrørte denne kontrakt'.

Med andre ord er det altså helt afgørende for Canopylab, at der kommer væsentlige indtægter ud af partnerskabet med WLC.

Skummel hjemmeside

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra organisationen om den angivelige million-kontrakt med Canopylab.

Men da Ekstra Bladet kontaktede WLC første gang, blev hjemmesiden straks ændret. Alt indholdet forsvandt. Tilbage er kun et stort billede af organisationens logo.

Her er Sahra-Josephine Hjorth fotograferet sammen med de øvrige deltagere i frihedskæmper-organisationens lancering af Freedom Academy i Zambia i april i år. Her mødtes alverdens forskellige folk, der kæmper mod diktaturer og korrupte regimer for at udveksle erfaringer og få værktøjer til frihedskamp. Foto: WLC

Canopylab og Sahra-Josephine Hjorth har klaget til Erhvervsankenævnet over, at selskabet af Erhvervsstyrelsen blev sendt til tvangsopløsning og senere har nægtet selskabet genoptagelse.

Mens sagen bliver behandlet i nævnet, er Canopylab dog stadig formelt under tvangsopløsning. Canopylab-stifterne har ikke reageret på Ekstra Bladets henvendelse om interview.

Lovstridig boligfinte

Fritidshuset i Nordjylland har i snart et år været usælgeligt. Ifølge Sahra-Josephine Hjorth skulle det ellers redde Canopylab. Foto: Ernst van Norde

Trods flere prisnedslag kan stifterne af Canopylab A/S under tvangsopløsning - ægteparret Sahra-Josephine Hjorth og Christian Skræm Juul Jensen - ikke sælge deres to ejendomme i Danmark.

Den ene ejendom - et belånt fritidshus i Sæby - har parret ellers med en lovstridig manøvre forsøgt at bruge som en såkaldt ’kapitalforhøjelse ved apportindskud’. Sammen med blandt andet gældseftergivelser og urealiserede støtteindtægter fra Innovationsfonden skulle det genskabe den lovpligtige selskabskapital i Canopylab.

Ifølge dokumenter - formelt indsendt til Erhvervsstyrelsen - skulle ejendommen være blevet overdraget til Canopylab A/S 13. november 2022.

Men Erhvervsstyrelsen har afvist ’boligfinten’, fordi realkreditgælden i ejendommen ikke havde skiftet ejer. Dermed var øvelsen både 'i strid med loven' og fuldstændig fiktiv.

Det fremgår af Tingbogen.dk, at den nordjyske fritidsejendom stadig er personligt ejet af ægteparret, som også hæfter for gælden på 1,8 millioner kroner.

Rækkehuset i Filmbyen i Hvidovre blev for over et år siden sat til salg for 9 millioner kroner. Men trods et nedslag på 1,5 millioner kroner er parret ikke kommet af med rækkehuset.

Fritidshuset i Sæby blev sat til salg for 3,2 millioner kroner i oktober sidste år. Heller ikke her har et nedslag hjulpet. Prisskiltet hedder nu knap 3 millioner kroner.