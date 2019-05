Frihedspartiet vil svinge øksen mod Østrigs kansler

Det højrenationalistiske Frihedspartiet i Østrig vil støtte en mistillidsdagsorden til den konservative kansler, Sebastian Kurz.

Det oplyser Herbert Kickl, som Kurz har anmodet om bliver fyret som indenrigsminister, til nyhedsmediet Ö24. Det skriver Reuters.

Frihedspartiet er helt på vej ud af regeringen efter en afslørende video om partiets leder, Heinz-Christian Strache.

Kickl siger, at Frihedspartiet ikke selv vil fremsætte en mistillidsdagsorden. Men hvis andre gør det, så vil partiet gå imod den konservative Kurz.

Kurz anbefalede mandag, at Kickl fyres. Han mente, at Kickl ville være den forkerte til at igangsætte en undersøgelse mod Strache.

Frihedspartiet svarede igen mandag aften, at hvis Kichl fjernes, så trækkes alle partiets ministre ud af regeringen.

Kurz' konservative parti, ÖVP, har været i en koalitionsregering med Frihedspartiet siden 2017.

I den famøse video, der er optaget i en sommerbolig på den spanske ferieø Ibiza i 2017, lover Strache gunstige kontrakter til en russisk rigsmandsfamilie til gengæld for økonomisk støtte til sit parti.

Han taler også om, hvordan man kan stække et stort medier i Østrig, Krone, ved at opkøbe det.