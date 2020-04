Frikendt for corona, men nu i risikogruppen

Ekstra Bladet-journalisten Marie Nørgaard har været kastebold i tre dage og er testet negativ for covid-19, men er rykket over i risikogruppen

Hoste, åndenød og feber. Ofte ledsaget af hovedpine og generel nedsat almen tilstand.

Sådan lyder nogle af symptomerne på covid-19.

Men det er også symptomerne på lungebetændelse.

I tre dage har jeg ventet på at få svar på den test, der skulle afsløre, om jeg lider af coronavirus. Jeg har beskrevet forløbet her på ekstrabladet.dk - ikke fordi jeg er noget særligt, men fordi mit forløb er særpræget.

Det burde ikke være så svært: Min læge sender en henvisning til test, jeg bliver indkaldt til test, og jeg får et svar.

Torsdag blev Marie Nørgaard testet for coronavirus på Herlev Hospital. Privatfoto

Op ad bakke

Det viste sig dog, at der i sådan en tre-trins-raket kan gå meget galt.

Jeg har blandt andet både stået som 'allerede testet' og som 'indlagt' i systemet, hvorfor jeg ikke blev indkaldt til den 'nye' test.

Det lykkedes mig dog klokken 15 i går at blive testet af to utroligt søde medarbejdere - jeg ved ikke, om de er sygeplejersker, sosu'er eller laboranter. De var ført et gult beskyttelsesklæde, som dækkede fra fødder og op til hals, gummihandsker og ansigtsmasker, som de - selv om jeg ikke kunne se det, men kunne fornemme konturerne af det - meget overskudsagtigt smilede bag ved.

Negativ, men ...

Svaret kom på sundhed.dk i løbet af min nattesøvn: negativ.

Jeg har ikke covid-19.

Til gengæld er jeg blevet undersøgt for lungebetændelse, hvilket jeg har.

Uden for coronaklinikken, der har indgang via parkeringskælderen under Herlev Hospital, var der skilte og en sikkerhedsvagt, der sørgede for afstand og orden i køen til klinikken. Privatfoto

Se også: Hallo, er der nogen hjemme på Rigshospitalet?

Behandlingen er nogenlunde den samme, som den er mod covid-19 (i de ikke-alvorlige tilfælde, der kræver indlæggelse): hvile, masser af væske, Panodiler og uendelige mængder af opvartning fra alle, jeg kan få til at gøre mig tjenester. Sidste punkt er valgfrit, men samtidig det bedste.

I risikogruppen

Men det betyder to ting - en god og en dårlig. Den gode (og allervigtigste) er, at jeg ikke har smittet nogen i min omgangskreds med coronavirus, og at jeg ikke skal isoleres yderligere fra min familie.

Den dårlige er, at lungebetændelse skyder mig direkte ind i 'risikogruppen' for udsatte i forhold til corona.

Så jeg skal passe endnu mere på, omgås endnu færre mennesker, spritte endnu mere af og så videre. Her overvejer jeg igen at tilføje valgfrie punkter til listen: undgå opvask, tøjvask og generel rengøring.

Derfor deler jeg forløbet

Jeg valgte at dele mit forløb med test for corona, fordi jeg blev vred undervejs. Jeg blev vred over, at jeg - mens jeg følte, at jeg har gjort alt, hvad regeringen de seneste tre uger har bedt mig om - ikke blev behandlet ordentligt, og jeg følte mig lidt taget ved næsen.

Marie skal testes Marie Nørgaard har fået symptomer på coronavirus og er blevet henvist til Rigshospitalets coronaklinik af sin egen læge. I de kommende dage vil Marie skrive om sine symptomer, kontakten med det offentlige og de udfordringer det giver at være mistænkt som coronasmittet.



Marie er 37 år, har to børn og arbejder til dagligt som journalist på Ekstra Bladet. Hun har i de seneste tre uger arbejdet fra sin hjemmearbejdsplads.

Sundhedsstyrelsen valgte nærmest parallelt med mit sygdomsforløb at fortælle, at de 'var godt med' og derfor 'skruede op for antallet af tests' (ikke ordret gengivet, red.), mens jeg blev smidt rundt i systemet.

Hensynsløst

Og som dronning Margrethe ville have sagt det: 'Det er hensynsløst, og det kan de ikke være bekendt!'

Tænk på de 'rigtigt' syge, der ligger alene hjemme, som ikke tør ringe til lægen fem-seks-syv gange og være irriterende og insisterende, som jeg var det. Dem, der rent faktisk virkelig har brug for at komme til den test, fordi de enten er positive for covid-19, eller som også lider af noget andet, der gør, at de skal passe endnu mere på sig selv.