Frikirkedrenge bag landeplage om mælk

Da Metro-kontrolløren hoppede med ind i toget – ikke for at tjekke drengenes billet, men at få en selfie med dem – begyndte Mika og Tobias at forstå, at de havde ramt rigtigt.

De to unge mænd står bag sangen og musikvideoen ’Ikke mere mælk’, der er blevet set mere end tre millioner gange på youtube.

For en voksen, som i dagevis har fået øregangen forpestet af den banale børnesang, kan nummeret bedst betegnes som voldsomt irriterende.

Hvad rimer f.eks. på ’Mika, vi kan ikke finde vej’?

’Sku-bi-du-bi-du-bi-du-bi-dum-dum-dej’, naturligvis.

– Det er børn vilde med. Der er så mange, der har kommenteret lige netop det i videoen, fortæller 21-årige Mika Schultz, som blankt erkender, at dele af teksten er blevet til i mangel af bedre.

– Nogle gange giver det mening, andre gange er det bare sjovt, og det rammer ned i noget, som børn synes er sjovt.

Tobias (tv.) og Mika (mf.) skriver skæve sange sammen med Mikas storebror Benjamin (th.). En sang om at løbe tør for mælk er blevet en landeplage. Foto: Per Rasmussen

Bliver stoppet på gaden

Sjovt, plat, tåkrummende måske, men bedstevennerne Mika Schultzs og Tobias Madsens ørehænger, som handler om at løbe tør for mælk, er et kæmpehit hos børn.

Det afholder dog langtfra granvoksne mænd og kvinder (typisk forældre) fra at stoppe Tobias og Mika på gaden, i Aldi eller andre steder for at få autografer eller tage billeder.

Ekstra Bladet har taget litervis af mælk og et enkelt fanbrev under armen for at finde ud af, hvem drengene bag landeplagen er, og sidder nu i Mikas hjem i Store Heddinge på Stevns. Her er for øjeblikket syv hjemmeboende børn, hvoraf tre på papiret er voksne.

Søde unge mænd, som godt kan lide at lave musik til børn og barnlige sjæle. Foto: Per Rasmussen

Mødtes på kristen efterskole

Hele familien er også en aktiv del af den musik- og videoproduktion, som Mika og Tobias spiller hovedrollerne i.

I megahittet ’Ikke mere mælk’ medvirker storebror Benjamin, 24, i rollen som mælkemanden, der rapper:

’Letmælk, sødmælk, minimælk og skummetmælk, mælk fra en ko og mælk fra en so, kakaomælk, tykmælk, skolemælk og sojamælk, mælketænder, mælkesnitter, mælkeis og kærnemælk’.

'Mælkemanden' Benjamin redder dagen, så drengene kan få mælk til deres havregryn. Screendump fra 'Ikke mere mælk'

De andre søskende har hjulpet med at holde kameraet, og Mikas mor er også med i musikvideoen.

Siden Mika, Tobias og for den sags skyld Benjamin kun havde mælketænder har de sunget og spillet musik.

Det er bl.a. sket i frikirkeregi, som begge familier bekender sig til.

Det tager typisk Tobias, Mika og Benjamin fire-fem dage at lave en hel videoproduktion. Foto: Per Rasmussen

Først da Mika og Tobias rendte ind i hinanden på den kristne efterskole i Mariager begyndte samarbejdet, som kort efter blev lagt på youtube.

– Vi fandt hurtigt ud af, at vores målgruppe var børn, siger 22-årige Tobias fra Mariager, som tilføjer, at de også modtager kritiske bemærkninger.

– Der er nogen, som skriver, at det er nogle lortesange, og om vi godt ved, at vi rimer på ’frisk’ to gange lige efter hinanden. Vi ved det godt. Det er bevidst dårligt. Det hitter meget i Danmark at gøre grin med det hele, siger Tobias.

– Vi synes, at kiksethed er sjovt. Hvis man ikke tager sig selv særlig højtideligt og har selvironi, stemmer Mika i.

Se, hvordan de unge mænd bag hittet 'Ikke mere mælk' klarer en mælke-blindtest. Video: Per Rasmussen

Missionerer ikke

En passage i mælkesangen lyder ’kakaopulver drysser ned fra himlen’. Scenen i musikvideoen har næsten bibelsk karakter, når Tobias som en anden prædikant hæver armene og lader chokoladen regne ned over sig.

Han og Mika afviser dog at have forsøgt at snige lidt Jesus ind i musikvideoen:

– Nej, vi har bare prøvet at gøre det poppet. Ligesom i sådan nogle Nik og Jay-videoer, hvor regnen siler ned over dem, siger Mika.

Børn elsker Mika og Tobias, som bl.a. synger: 'Skålen på bordet, og så havregrynen deri,

Drengene vil dog hverken være de nye Nik & Jay, Marcus og Martinus eller andre popstjerner, som får storhvinende piger til at besvime.

– Jeg synes, det er megafedt, at det er børnene vi rammer. Jeg har selv helt små søskende på syv og fem år, og det er sjovt at se børn på den alder spille videoen fem gange i streg, siger Tobias.

– Jeg vil ikke mene, det er godt, at en seksårig sidder og kigger på halvnøgne damer med druk i en musikvideo. Det handler om, hvilke signaler, man gerne vil sende ud, og det er ikke en retning, vi vil gå i. Det er mere ramasjang, tjubang og hey, tilføjer Mika.

Unge mænd i 20’erne går normalt mere op i øl og damer end mælk. Ekstra Bladet bad Tobias, Mika og hans bror, Benjamin, om at vælge mellem en kold pilsner og mælkesnitter. Tobias (mf.) og Mika (th.) foretrækker - trods mælkesuccesen - øl. Benjamin (tv.), som spiller mælkemand i musikvideoen, vil helst fråde mælkesnitte.

– I drikker mælk og er kristne - er I bare helt vildt frelste, eller gør I også noget forkert engang imellem?

– Det gør alle. Ingen mennesker er perfekte. Vi laver fejl hele tiden, siger Mika, som bekræfter, at de unge mænd som deres jævnaldrende har været fulde.

– Vi har nok et meget kontrolleret forhold til det, mener Tobias, som afviser, at det har noget at gøre med hans kristne tro:

– Jeg har bare aldrig haft det behov med, at jeg skal i byen hver weekend. Det er megahyggeligt at være i byen og drikke øl, men jeg har aldrig haft behov for bare at drikke igennem.

– Men det har vi måske også gjort et par gange, skyder Mika ind.

Mika har seks søskende på 24, 23, 17, 16, 13 og 11 år - de er fire drenge og tre piger. Både søskende og forældre har været med i musikvideoerne. Foto: Per Rasmussen

Hyret til konfirmationer

Næste skridt for de indtil for nylig ukendte mænd er at finde ud af, hvad succesen skal bruges til. De er blevet hyret til nogle få konfirmationer og fødselsdage, og en musikvideoproducent har luftet at genindspille deres videoer.

– Vi vil gerne kunne leve af vores musik, men vi foretrækker selvfølgelig, at det bliver ved med at være sjovt, og at vores produktioner ikke mister sjælen, siger Mika, som for øjeblikket arbejder i Aldi i Store Heddinge.

– Der sidder jeg i kassen. Åh nej, det skulle jeg ikke have sagt, hahaha. Der kommer rigtig mange hen til kassen. Både voksne mænd og kvinder, som siger: ’Mine børn elsker dig og det, du og Tobias har lavet’.

– Hvis folk køber en liter mælk, og jeg bipper den, så siger de ’ja, vi skal jo nødig løbe tør’, som vi siger i videoen, griner Mika.

Familierne bakker op om succesen, og mange hjælper til, når der skal produceres musikvideoer. Tobias har fire søskende - to biologiske og to halvsøskende - fire af dem er drenge, og der er en pige. Foto: Per Rasmussen

Tobias arbejder som vikar på en Urtekram-fabrik og oplever også at få kommentarer på gaden:

– Hvis folk ikke beder om at få taget et billede, så råber de måske ’der er ikke mere mælk’ eller hvisker et eller andet.

Benjamin er blevet stoppet en enkelt gang for at skrive en autograf:

- Det var heroppe ved busstoppestedet, siger han med et skævt smil.

Benjamin er med til at skrive og producere musik sammen med sin lillebror Mika og vennen Tobias. Mange børn vil kende ham som 'mælkemanden' i musikvideoen 'Ikke mere mælk'. Foto: Per Rasmussen

Gode råd fra youtuber Mika, Tobias og Benjamin lagde ’Ikke mere mælk’ på youtube i juli 2017. Nogle måneder efter likede Årets youtuber 2017, Alexander Husum, musikvideoen og anbefalede dem at lægge den på Spotify. Herfra tog det for alvor fart. Fra at have haft under 50.000 visninger er landeplagen nu blevet set 3,1 millioner gange. På Spotify er den blevet spillet knap en halv million gange. – Jeg har betalt 150 kroner for at få fire sange på Spotify, siger Tobias, som tilføjer, at 42 afspilninger her giver en krone i pengekassen. – Det er meget lidt, men hvis man har meget ude, kan det godt give noget.